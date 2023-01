CES 2023 : La BMW iVision Dee, le futur proche de l’automobile

L’iVision Dee est un nouveau véhicule concept avec technologie de changement de couleur et affichage tête haute pleine largeur.

L’iVision Dee est un nouveau véhicule concept qui ouvre la voie à la technologie dans les futures BMW. Lors du CES de l’année dernière, BMW a dévoilé l’iX Flow, un véhicule concept avec eInk, ce qui signifie qu’il pourrait complètement changer de couleur du noir au blanc. Cette année au CES 2023, le constructeur automobile va encore plus loin avec un concept appelé iVision Dee (cela signifie Digital Emotional Experience avant de demander). L’idée ? Pour offrir une personnalisation beaucoup plus profonde, quelque chose que le PDG de BMW, Oliver Zipse, a appelé “la voiture numérique parfaite du futur” lors de son discours d’ouverture au CES.

Sur le plan technique, il y a beaucoup à apprécier, avec un affichage tête haute qui traverse tout le pare-brise, ce qui, selon BMW, viendra sur les modèles de production à partir de 2025, une partie de la soi-disant « neue klasse » des voitures qui est essentiellement la prochaine génération de modèles BMW.

La technologie eInk a été affinée et vous pouvez désormais décorer et redécorer l’extérieur du véhicule en 32 couleurs. Le corps est divisé en 240 segments dont chacun peut être contrôlé individuellement si vous le souhaitez. Serait-ce la clé de la personnalisation automobile du futur ?

L’iVision Dee a ce que BMW appelle un “curseur de réalité mixte” qui est le contrôle principal de l’infodivertissement du véhicule. L’idée est que vous pouvez sélectionner autant de contenu virtuel que vous le souhaitez, allant de cinq modes différents allant de l’analogique avec des informations liées à la conduite aux communications et enfin à la réalité augmentée complète.

Le véhicule est également conçu pour avoir des lumières de bienvenue personnalisées et même un son et BMW dit que cela pourrait même être étendu afin que l’avant de la voiture (autour de la calandre) puisse transmettre des « humeurs » particulières pour communiquer avec vous et même projeter quelque chose sur la vitre du côté conducteur. il est clair quel serait exactement l’avantage de cela.

Certes, l’iVision Dee montre la voie vers une version plus personnalisable des futurs véhicules et BMW dit qu’il y a plus à venir en 2023 dans le cadre de l’aperçu de la prochaine “neue klasse” de voitures, qui, selon Zipse, devrait “embrasser l’avenir”. tout en regardant vers le passé ».