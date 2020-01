CES 2020 : Hisense met l’accent sur ses nouveautés TV

Lors de ce CES 2020, Hisense va fortement mettre l’accent sur les nouveautés en téléviseurs avec son approche habituelle multi-catégories : QLED, Dual cell, 8K, Laser TV. Sera présenté également à Las Vegas tout l’écosystème Hisense de la maison connectée.

Cinq ans après son arrivée sur le marché français, Hisense continue son développement stable et régulier. La marque a dépassé la barre symbolique des 2,5% de part de marché en volume et est devenue la 3e marque nationale sur le segment stratégique des 65 pouces (6,3% en volume).

Dual Cell TV : pionnier sur le marché

Déjà lancé sur le marché chinois, il s’agit d’un téléviseur intégrant deux dalles pour un résultat combinant le meilleur des technologies QLED (luminosité) et OLED (contraste).

Afin d’éviter les effets blooming (fuites de lumière), Hisense intègre une dalle Full HD dédiée aux niveaux de gris, en plus de la dalle 4K dédiée à l’affichage et aux couleurs. Cela permet de parceller le TV en plus de 2 millions de zones indépendantes (définition du Full HD) pour bloquer au mieux la lumière en provenance du rétroéclairage à destination de la dalle 4K.

Pourquoi c’est unique ? Ce procédé, inédit sur le marché, va permettre d’avoir une profondeur des noirs équivalente à des TV OLED, pour une luminosité et une colorimétrie digne d’un QLED ! Ceci, grâce au meilleur du QLED (colorimétrie 100% DCI-P3), avec un pic de luminosité supérieur à 1 500 nits et une dalle 100 hz. A titre d’exemple, le Dual Cell va proposer des ratios de contrastes statiques de 150 000 :1, contre des ratios habituels aux alentours de 10 000 :1

QLED : une gamme complète pour démocratiser la technologie en France

En 2020, c’est tout une gamme QLED qui arrive sur le marché français, avec l’approche habituelle Hisense : rendre le premium abordable. Du 50’’ au 65’’, les séries U8QF et U7QF sont les téléviseurs ultra-complets : Full Led sans bord, Local Dimming jusqu’à 180 zones, pics de luminosité de 1000 nits et intégration des dernières normes HDR Dolby Vision et HDR10+. En plus de la compatibilité Dolby Atmos, la série U8QF intègre une barre de son JBL pour un son plus puissant.

TV 8K : Un premier téléviseur en France

Pour répondre aux exigences de définition d’image pour les très grandes tailles, Hisense va commercialiser son premier téléviseur 8K en France. Disponible en 75’’ et équipé d’un upscale 8K puissant, la série U9K dispose d’une dalle full LED 120 hz natif et peut atteindre un pic de luminosité de 1 500 nits. Les dernières normes HDR Dolby Vision & HDR 10+, ainsi que le son spatialisé du Dolby Atmos sont intégrés.

Laser TV : démocratisation en cours

Lancée récemment en France, mais avec plus de 56% de part de marché en Chine pour les écrans de plus de 80 pouces, Hisense continue de démocratiser la technologie Laser TV en local et va continuer à exposer son Sonic Laser TV (intégrant le son directement dans l’immense écran de 100 pouces) et son Laser TV TriChroma (1er vidéoprojecteur à atteindre le spectre de couleurs REC 2100). La technologie Laser TV évolue, avec d’une part, le Sonic Laser TV, équipé d’un écran 100’’ diffusant une image 4K, mais également le son. Cet écran intègre la technologie DML (Distributed Mode Loudspeaker). Les diaphragmes font vibrer l’écran pour un son profond et multidirectionnel. D’autre part, le Laser TV Trichroma est le 1er vidéoprojecteur capable d’afficher le spectre colorimétrique REC.2100 (Rec.2020 + HDR), et donc de couvrir plus de 98% du spectre colorimétrique.