Casetify présente sa collection de coques City Palette Collection par Brad Mead

CASETiFY, la marque design de personnalisation et de protection pour les accessoires tech, signe une collab’ avec le designer Brad Mead pour une nouvelle gamme de coques Miroir et Impact, qui connectent les gens à travers le monde. La marque vous propose de faire ressortir le voyageur qui est en vous, en explorant 19 destinations au travers de la nouvelle collection City Palette. En prenant pour inspiration les panneaux de signalisation des aéroports, ces coques iPhone et Android arborent un design intemporel, une typographie unique, et une vaste palette de couleurs.

Prix compris entre 46,99€ et 82,99€. Coque Miroir disponible pour iPhone + Samsung S22, S22 Ultra.