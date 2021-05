Avidsen HomeCam Battery, une caméra de surveillance autonome solaire connectée

Les Français de chez Avidsen proposent une caméra IP WiFi autonome solaire, la HomeCam Battery. Astucieux et écorespectueux, son panneau solaire compact, fourni dans le kit, permet de recharger la batterie en journée. De quoi assurer une autonomie permanente à la caméra même en cas de luminosité faible.

Facile à installer et résistante, cette nouvelle caméra extérieure connectée permet de surveiller tous les abords de son domicile et de détecter efficacement la moindre intrusion.

Elle se contrôle bien sûr à distance via un smartphone et l’application commune à l’ensemble de la gamme domotique AvidsenHome (Disponible sur Google Play ou l’App Store) ou par la voix grâce aux assistants vocaux Alexa ou Google Assistant, de jour comme de nuit grâce la vision infrarouge intégrée à la caméra.

Sans fil, facile à installer, cette caméra est connectée à la box Internet et résistante aux intempéries, à la poussière et aux températures comprises entre -10 et 55 degrés Celsius

(Certifiée IP 65). Elle permet de recevoir des notifications à chaque détection de mouvement sur son smartphone et d’enregistrer automatiquement la vidéo sur la carte microSD (non fournie) que l’utilisateur pourra consulter à distance. Où que l’on soit, on peut aussi prendre une photo en direct ou de déclencher l’enregistrement vidéo. Cette nouvelle solution intelligente dispose d’une image de haute qualité 1080p et d’un son limpide entrant ou sortant grâce à son micro et son haut-parleur embarqué.

Le kit Avidsen HomeCam Battery, qui se compose de la caméra IP WiFi, d’un panneau solaire, de deux batteries 18650, de la visserie nécessaire au montage et d’une chemise d’étanchéité silicone pour la caméra sera proposé dès le mois de juin 2021 chez les revendeurs habituels dont Maisonic.com, au prix public conseillé de 119,90 €