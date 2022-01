Äike, une trottinette stylée qui allie écologie et performance

Depuis le premier déconfinement, et alors que le métro peut faire peur, les vélos, trottinettes et scooters deviennent des mobilités plébiscitées par les usagers des grandes villes.

Si les mobilités électriques sont un moyen de transport pratique et rapide, plusieurs questions se posent quant à l’écologie et la sécurité de ces engins. C’est pourquoi la start-up estonienne äike propose des trottinettes. Ecologiques, elles sont produites à partir de 100% d’énergies renouvelables, 42% de matériaux recyclés et 92% des matériaux sont recyclables. Elles sont aussi performantes et sécurisées entre une distance de freinage la plus courte, une stabilité garantie et des roues pneumatiques tout terrain…

Äike, 1890 euros