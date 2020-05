70% de réduction sur le cinéma mobile virtuel 3D Moon de Royole

Le Moon de Royole, cinéma mobile virtuel 3D, est disponible au prix exceptionnel de 220,99 euros à partir du 15 mai 2020 et exclusivement sur Cdiscount.com.

Initialement proposée à 699,99 euros à son lancement, la Moon de Royole bénéficie aujourd’hui d’une réduction de 70%,soit une économie de près de 500 euros grâce à cette offre spéciale.

Le cinéma mobile virtuel 3D de la Royole Moon permet de créer cette expérience immersive grâce à sa technologie unique : l’impression d’être devant. un écran géant avec des effets 3D réalistes, grâce à des écrans Full HD d’une résolution de 1080 p et un casque audio à réduction active de bruit. La Moon a une autonomie de 5 heures, une mémoire interne de 32 Go, des coussinets brevetés en cuir pour un ajustement confortable et un concept pliable. Elle prend en charge les vidéos en ligne, la navigation Internet, la musique,le téléchargement et l’installation d’applications depuis smartphone, tablette, ordinateur et console de jeu!

Royole Moon, 220,99 euros, sur Cdiscount.com