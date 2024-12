On a testé… le Nothing Phone 2

Ce smartphone prend tout ce qu’il y a de génial dans le Phone 1 et le fait progresser d’un cran.

Avec le Phone 1, la nouvelle marque high tech Nothing a prouvé qu’elle pouvait rivaliser avec les grands en termes de prix et de performances, tout en apportant du plaisir avec des fonctionnalités uniques telles que l’éclairage Glyph. Il s’agissait de l’un des meilleurs smartphones de milieu de gamme de 2022, et il aurait probablement été un succès même sans le talent du fondateur Carl Pei pour susciter le battage médiatique avant le lancement. Et pourtant, d’une manière ou d’une autre, Phone 2 a fait saliver encore plus les fans de gadgets pour la suite.

Ce n’est pas une suite exacte, mais ce n’est pas non plus un produit phare à part entière. Cela dit, les composants internes sont plus robustes, l’écran plus grand, les vitesses de chargement plus rapides et la capacité de la batterie plus élevée. L’interface Android de NothingOS a également été largement remaniée. Nothing n’a même trouvé un écart de prix qui évitait toute concurrence directe, et les clients américains pouvaient en mettre la main dès le lancement. Cela en a facilement fait l’une des nouveautés les plus attendues de 2023 – et aussi l’une des meilleures.

Conception et finition : une longueur d’avance

Le Phone 2 est une nette évolution par rapport au Phone 1, conservant le cadre angulaire en aluminium mais remplaçant la dalle arrière plate par une tranche de verre incurvée 2,5D. Il tient désormais plus confortablement dans la main, ce qui est impressionnant étant donné que l’écran a atteint une taille substantielle de 6,7 pouces. Sans aucune flexion dans la vitre arrière, le Phone 2 est très robuste et pas aussi « creux » que le Phone 1.

Le tout est résistant à la poussière et à l’eau IP54, ce qui est assez décent pour un milieu de gamme, même s’il est battu par Google et quelques autres. Gorilla Glass a réduit au minimum les rayures et les éraflures tout au long de mes tests, bien que Nothing n’ait pas indiqué quelle version il utilise ici.

Naturellement, le style transparent revient, tout comme les lumières Glyph. La nouvelle couleur gris foncé fait ressortir les détails les plus fins bien plus que sur le modèle noir du téléphone d’origine, et une version blanche plus spectaculaire est également proposée.

La disposition générale reste la même, mais les glyphes ont été améliorés avec plus de LED – 33, pour être exact, contre 12 auparavant. Ils sont encore plus lumineux maintenant, avec un mode automatique capable de rappeler un peu les choses la nuit. Les animations et les effets sont ici beaucoup plus granulaires, laissant les bandes plus longues qui entourent la bobine de chargement sans fil s’écouler avec les minuteries que vous avez définies, ou s’allumer lorsque vous augmentez le volume de la sonnerie du téléphone. Il s’animera toujours pour afficher l’état de charge, clignotera avec toutes les notifications entrantes et servira de lumière d’appoint pour les caméras arrière. Ou désactivez-les s’ils ne vous conviennent tout simplement pas : le logiciel facilite leur désactivation.

Par ailleurs, l’attention portée aux détails par Nothing est superbe. Même le câble USB-C fourni et l’outil d’éjection du plateau SIM ont été relookés de manière transparente pour correspondre au téléphone. C’est également formidable de voir davantage de matériaux recyclés cette fois-ci, et aucun plastique n’est utilisé non plus dans l’emballage.

Écran et son : plus grand signifie-t-il mieux ?

La dalle OLED de 6,7 pouces du Phone 2 semble beaucoup plus grande que l’écran 6,55 pouces de son prédécesseur. C’est parce que Nothing a bien allégé les cadres de l’écran, en serrant beaucoup plus d’écran sur une surface légèrement plus grande. La résolution de 2412 × 1080 est comparable à celle de la plupart des modèles grand public et ne sollicitera pas autant le matériel qu’un écran QHD pendant les jeux. Il avait l’air suffisamment net à bout de bras et rend justice aux vidéos Full HD.

Contrairement au Phone 1, qui vous faisait choisir entre des taux de rafraîchissement de 60 Hz et 120 Hz, le Phone 2 ajoute un nouveau mode dynamique qui peut basculer entre les deux pour un défilement fluide lorsque vous en avez besoin et une consommation d’énergie réduite lorsque vous n’en avez pas besoin. La technologie LTPO veille à ce que l’épuisement de la batterie soit réduit au minimum et réagit rapidement aux changements à l’écran. La luminosité de l’écran a également été augmentée pour atteindre un pic impressionnant de 1 600 nits, ce qui rend la visibilité extérieure bien meilleure que celle du Phone 1. Elle est presque au même niveau que les téléphones phares coûtant deux fois plus cher et les angles de vision sont fantastiques.

La dalle OLED offre un contraste exceptionnel et des couleurs riches, qui donnent aux images fixes et aux vidéos HDR10+ beaucoup de punch. Il est facilement comparable aux alternatives haut de gamme disponibles pour un prix légèrement plus élevé, sinon aussi nuancé que les modèles véritablement haut de gamme. Pourtant, la température de couleur et la balance des blancs sont bien jugées dès le départ ; l’écran Paramètres vous permet de modifier la température et il existe un mode couleur standard pour redonner un peu de dynamisme si vous préférez.

Sur le plan sonore, le Phone 2 contient un haut-parleur principal orienté vers le bas et un pilote d’écouteur qui prend principalement en charge les fréquences haut de gamme. C’est un combo suffisamment puissant, le haut-parleur principal ayant beaucoup plus de présence. Ne vous attendez pas à une énorme quantité de basses. Il n’y a pas de port casque, mais la connectivité sans fil est de premier ordre, avec le streaming Bluetooth adaptatif aptX.

Expérience logicielle : refonte du système d’exploitation

L’interface utilisateur Android sur mesure de Nothing a franchi une étape majeure avec Phone 2. NothingOS 2.0 a intégré des icônes et des widgets personnalisés, qui peuvent même être ajoutés à l’affichage permanent pour des informations en un coup d’œil ou un accès rapide aux raccourcis.

Des dossiers surdimensionnés et une palette de couleurs sombres donnent un look unique, sans trop s’aventurer dans la lourde personnalisation qui tourmentait les premiers téléphones Android. Il fonctionne même avec des applications de grande envergure comme Facebook, Instagram et Google Podcasts, qui ne fonctionnent pas bien avec le thème Material You intégré à Android. Il peut être difficile de repérer une application spécifique dans le tiroir d’applications entièrement monochrome, il était donc très logique de placer mes favoris dans des dossiers spécifiques de l’écran d’accueil.

Transformer les paramètres rapides en raccourcis sur l’écran d’accueil est une bonne chose, et des widgets météo et horloge plus variés sont les bienvenus. Une mise à jour en direct a ajouté un superbe widget en cours de lecture, qui reconnaît les grandes applications de streaming comme Spotify. Vous pouvez également ajouter un widget pour garder un œil sur la durée de vie de la batterie de vos écouteurs Ear 2. J’aimerais voir Nothing aller plus loin : des widgets de calendrier et de liste de tâches extraits de Google Agenda et de Keep Notes, peut-être.

C’est toujours Android en dessous (version 13 au lancement, puis 14 après une mise à jour OTA – avec Android 15 en bêta-test au moment de la dernière mise à jour de cet article), avec un tiroir pour contenir toutes vos applications, le flux Google Discover d’un simple glissement loin de l’écran d’accueil et un manque rafraîchissant de ballonnements tiers. L’enregistreur vocal local de Nothing fait son retour, ainsi que l’application Nothing X pour coupler les écouteurs Ear 1, Ear 2 et Ear Stick. Il existe également une nouvelle application de composition Glyph, créée avec la contribution du groupe de danse Swedish House Mafia ; c’est amusant à jouer et vous permet de partager vos créations avec des amis, mais c’est assez basique, sans aucun moyen de superposer l’audio ou d’importer vos propres effets sonores.

Le Phone 2 joue désormais le deuxième rôle par rapport au nouveau téléphone 2a pour les mises à jour logicielles et les widgets rapides, mais NothingOS 3.0 devrait changer cela lorsqu’il sera rendu public. La version bêta est disponible pour tous ceux qui aiment vivre à la limite, tandis que la version complète est prévue pour décembre 2024.

Performances et autonomie : parfaitement puissante

Bien sûr, le processeur Snapdragon 8+ Gen 1 au cœur du Phone 2 a maintenant quelques générations – mais il s’agit toujours du processeur phare, dans un téléphone qui coûte considérablement moins cher que la concurrence haut de gamme. Le fabricant de puces Qualcomm a résolu la consommation de chaleur et d’énergie qui gênait l’itération originale, et ce n’est en aucun cas en reste par rapport aux combinés concurrents.

Le Phone 2 ouvre les applications à un rythme beaucoup plus rapide que le Phone 1, ne rame pas lorsque vous en avez plusieurs en même temps et n’a jamais semblé lent lors de nos tests. Ses 12 Go de RAM et 256 Go de stockage sont également très rentables pour un ventilateur supérieur au milieu de gamme ; il existe un modèle de base de 8 Go/128 Go, mais sans aucun moyen d’ajouter du stockage supplémentaire. La version milieu de gamme testée ici vaut le coût. Le modèle 12 Go/512 Go est également tentant si vous avez besoin de tout l’espace disponible.

Même si le Snapdragon 8 Gen 2 a enregistré des gains sains dans les jeux, le Phone 2 peut toujours jouer confortablement, même à des titres exigeants, avec quelques paramètres de détail rappelés pour des performances toujours fluides. Diablo Immortal fonctionnait à 60 im/s, et peu de jeux peuvent de toute façon tirer pleinement parti de l’affichage à 120 Hz – mais en fin de compte, les rivaux dotés de processeurs plus récents ont de meilleures chances de générer suffisamment d’images.

La batterie de 4 700 mAh représente une modeste amélioration par rapport à la cellule de 4500 mAh du Phone 1, mais tout gain est le bienvenu étant donné qu’il existe un écran plus grand et un processeur plus puissant à alimenter cette fois-ci. C’est un téléphone qui dure confortablement toute la journée, même avec une utilisation assez intensive. L’épuisement de la batterie en veille est également excellent. Vous tiendrez plus longtemps ici qu’avec un Google Pixel 7. Les vitesses de charge sont assez correctes : attendez-vous à un maximum de 45 W sur USB-C, avec une tablette sans fil Qi de 15 W capable de fournir des recharges sans fil. N’oubliez pas que vous devrez fournir votre propre bloc d’alimentation, car Nothing n’en inclut pas dans la boîte. Naturellement, le Phone 2 inversera également la charge sans fil des technologies plus petites, comme les écouteurs sans fil Nothing’s Ear 2.

Caméras : un duo formidable

Il a peut-être le même nombre de pixels que le Phone 1, mais Nothing a remanié l’appareil photo principal du Phone 2 avec un capteur Sony IMX890. Le capteur 50 MP est associé à un objectif à ouverture f/1,88, dispose d’un autofocus à détection de phase et d’une stabilisation optique de l’image. Les clichés sont sous-échantillonnés à 12 MP par défaut, mais il existe une bascule de 50 MP dans les menus de l’application appareil photo pour utiliser toute la surface du capteur. Une bascule 2x utilise également un mélange de recadrage de capteur et d’algorithmes pour un zoom avec moins de perte.

Il est associé à un ultra-large de 50 MP, f/2,2, qui utilise le même capteur Samsung JN1 que le téléphone 1. Il y a un champ de vision de 114 degrés et une distance de mise au point de 4 cm lui permet de servir d’objectif macro pour les prises de vue en gros plan. Les deux capteurs bénéficient également d’un an d’améliorations du traitement de l’image, qui comprend un mode HDR qui prend huit expositions distinctes par prise de vue, contre trois sur l’ancien téléphone.

La caméra principale prend des photos merveilleusement vibrantes, détaillées et bien exposées, avec pratiquement aucun bruit d’image dans les scènes bien éclairées. Les couleurs sont légèrement plus percutantes qu’un Google Pixel 7, avec des verts et des rouges plus riches, mais sont parfaitement agréables à l’œil. La plage dynamique est très bonne, même si elle n’est pas tout à fait au même niveau que celle des leaders actuels de la classe, le mode portrait en particulier penchant parfois vers la surexposition.

La netteté globale de l’image et la clarté zoomée passent au second plan par rapport aux Google Pixel 7 et 7a, qui ont vraiment bouleversé ce que nous attendons de nos téléphones à prix raisonnable, mais il y a très peu de choses dedans. Il y a certainement plus de nuances ici que ce qui était affiché sur les photos du téléphone.

Mélanger des capteurs de caméra de différents fabricants peut souvent entraîner des résultats incohérents, et le Phone 2 n’en est pas à l’abri. L’ultra-large est capable de préserver autant de détails au centre du cadre, mais présente un traitement de couleur légèrement différent de celui du capteur principal, ce qui conduit à des prises de vue plus chaudes. La correction de l’objectif sur les bords de la monture est également nettement moyenne. On ne sait pas si Nothing pourra améliorer cela au fil du temps avec les mises à jour logicielles. Les clichés macro sont cependant amusants, avec une distance de mise au point proche, de nombreux détails et des couleurs convaincantes.

Les prises de vue en basse lumière sont ce qui distingue le Phone 2 des meilleurs appareils photo pour smartphones. Les couleurs sont bien préservées et il y a une bonne quantité de détails de surface, mais le HDR peut écraser les détails des ombres à la recherche de la lumière, et certaines photos présentent une douceur que vous ne trouverez pas sur un produit phare. Les photographes seront un peu mieux servis par un Google Pixel, mais l’OIS et un temps d’exposition de deux secondes signifient que vous pouvez toujours prendre des photos nocturnes réalistes, sans bougé d’appareil photo.

La caméra selfie à l’avant se trouve en haut au milieu de l’écran, plutôt que dans le coin supérieur comme sur le téléphone 1. Elle utilise un nouveau capteur de 32 MP, soit le double du nombre de pixels de l’année dernière, mais conserve l’objectif à ouverture f/2,5. Les clichés sont détaillés et dynamiques, ils fonctionneront donc très bien pour le partage social.

Le verdict Phone

Le premier smartphone de Nothing avait à la fois un design distinctif et un bon rapport qualité-prix. Le Phone 2 n’apporte que des modifications mineures au niveau du style, tout en poussant les prix un peu plus vers le haut de gamme, de sorte que la barre est plus haute. Pourtant, ce Phone 2 est merveilleusement complet, avec beaucoup de puissance, une batterie longue durée et des appareils photo qui prennent des photos très présentables pour le prix. L’éclairage des glyphes n’est plus une nouveauté et la nouvelle interface utilisateur semble beaucoup plus cohérente.

Des performances supplémentaires, une construction simplifiée et un écran plus grand contribuent largement à justifier l’augmentation des coûts par rapport au Phone 1, tout en parvenant à le maintenir en dehors du véritable territoire phare. Il se sent très bien placé parmi ses concurrents traditionnels, se faufilant sous le prix conseillé du Google Pixel 7.

Si vous voulez Android pur jus et les meilleurs appareils photo pour votre argent, procurez-vous le Pixel ; pour tout le reste, Phone 2 obtient notre vote. Pour une simple présence de poche, aucun autre modèle intermédiaire ne s’en approche.