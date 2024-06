Rithum dévoile son écran tactile Switch Pro

Rithum décline l’écran tactile connecté Switch dans une nouvelle version Pro. Le Rithum Switch Pro reprend l’essentiel du modèle classique (Sonos, Philips Hue, Lutron…) tout en apportant des fonctions attendues par les installateurs comme la connectivité PoE.

Une télécommande universelle murale



Le Rithum Switch Pro est un écran tactile encastrable de 10 cm de diagonale. Compact et élégant, il s’installe à l’entrée d’une pièce ou en tête de lit par exemple. Il donne le contrôle sur les équipements intelligents de la maison tels que les enceintes, la lumière, le chauffage et tout autre élément interconnecté.

La page principale de l’écran tactile Rithum Switch Pro peut afficher de 2 à 8 boutons. Ce sont des raccourcis vers les différents protocoles afin, par exemple, d’éteindre toutes les lumières d’un coup ou de lancer la lecture d’un favori sur une ou plusieurs enceintes. Ces raccourcis peuvent également être des scénarios capable d’enchaîner de multiples commandes vers différents types d’équipements.

La force du Rithum Switch Pro est d’embarquer toute la puissance de contrôle afin de fonctionner de façon autonome. Il n’a besoin d’aucun hub, il n’y a rien de plus à installer. C’est ainsi qu’il est compatible d’origine avec Sonos et Philips Hue. En acquérant des plugins sous licence, on peut lui ajouter de nombreux autres protocoles : BluOS, Lutron, Fibaro, KNX, Shelly, Audioflow, Tado°, etc.