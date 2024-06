Adoptez un four à pizza pour un été gourmand

Les fours à pizza Witt offrent la possibilité de libérer sa créativité culinaire et de concocter des pizzas savoureuses selon ses goûts et ses envies tout au long de l’été.

Grâce à ces fours à pizza, vous pourrez expérimenter une multitude de recettes et épater toute la famille avec vos talents de pizzaiolo. Les fours à pizza Witt assurent une cuisson continue grâce à leur double isolation, permettant ainsi un chauffage rapide tout en réduisant la consommation de gaz. Avec une montée en température jusqu’à 500 °C en seulement 15 minutes, vous disposez de suffisamment de temps pour préparer et savourer vos pizzas préférées. Grâce au brûleur principal en forme de U, la chaleur se diffuse uniformément dans tout le four, assurant une cuisson rapide et homogène et garantissant une croûte croustillante sur l’intégralité de la pizza. Vos pizzas sont prêtes en moins de 90 secondes. De plus, la grande surface de la pierre de cuisson permet de préparer des pizzas familiales jusqu’à 40,5 cm de diamètre. A noter que la pierre à pizza est disponible en version fixe ou rotative selon le modèle choisi.

Les fours à pizza Etna Rotante (799 €) et Etna Fermo (649 €) de Witt sont disponibles sur Leroymerlin.fr, Boulanger.com, Fnac.com, Darty.com, Decathlon.fr, ManoMano.fr et également sur Cdiscount.com ainsi qu’Amazon.fr.