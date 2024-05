FiiO FA19, les plus beaux écouteurs au monde ?

FiiO annonce les FA19, des écouteurs intra-auriculaires phares avec dix drivers à armature équilibrée.

Conçus à partir de zéro – et intégrant plusieurs technologies innovantes – les ingénieurs de FiiO proposent des écouteurs exceptionnels qui offrent un son incroyablement musical et des basses robustes et percutantes, ainsi qu’une scène sonore dynamique et équilibrée.

Les nouveaux IEM FA19 utilisent dix drivers à armature équilibrée (BA) par oreille : 4 drivers Knowles Bass BA personnalisés, 2 drivers Knowles ED Mid BA et 4 drivers Knowles SWFK Treble BA. Ces FA19 sont livrés avec un câble en argent pur de haute pureté, composé de 8 brins de 28 fils chacun pour un total de 224 fils. Chaque fil individuel est isolé indépendamment et le câble est torsadé à l’aide d’une structure de Litz. La gaine du câble est en TPU transparent ; cela empêche efficacement le jaunissement dû à une utilisation prolongée et le raidissement du câble dû à une utilisation dans des environnements à basse température.

De plus, le FiiO FA19 est livré avec deux fiches jack remplaçables à verrouillage par rotation — 1 x 3,5 mm asymétrique et 1 x 4,4 mm symétrique — garantissant que les IEM peuvent être utilisés avec une large gamme d’appareils audio, notamment des lecteurs audio numériques ( DAP), amplificateurs de casque, PC et plus encore. Ces FiiO FA19 seront disponibles à partir de 1099 €.