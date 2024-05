On adore les nouvelles montres TAG Heuer Formula 1 Kith

La TAG Heuer Formula 1 Kith est top. On aimerait juste que ce ne soit pas une édition limitée.

TAG Heuer vient de s’associer à Kith pour faire revivre les légendaires montres de Formule 1 des années 80 et 90. La nouvelle TAG Heuer Formula 1 Kith sont proposées dans des coloris audacieux inspirés des modèles remarquables du passé de TAG, chacun mis à jour avec des matériaux modernes.

Vous pouvez vous offrir, en faisant vite; 10 nouvelles montres au total. Sept sont exclusives à Kith et sont limitées à 250 pièces chacune, il existe également deux modèles exclusifs Kith avec bracelets en acier, chacun limité à 350 pièces. TAG Heuer propose deux exclusivités, limitées à 825 pièces chacune, et enfin, il existe un modèle partagé entre TAG Heuer et Kith, limité à 1350 pièces. Cela fait 5 450 montres au total. Autant dire que cela va partir vite, même à 1500 € pièce.

Ce lancement ne devrait pas être une surprise : tout le monde s’attendait à ce que TAG Heuer réintroduise la Formula 1, surtout depuis le succès de la collaboration MoonSwatch entre Swatch et Omega. La collection originale Formula 1 a été lancée en 1986 et se distinguait par l’utilisation d’une construction de boîtier innovante : un mélange d’un boîtier intérieur en acier inoxydable recouvert de fibre de verre et d’une lunette en plastique. La Formula 1 originale a été fondamentale dans le succès et la longévité de TAG Heuer, avec plus de trois millions de pièces produites.

C’est même la raison pour laquelle certaines personnes se sont lancées dans la collection de montres, notamment le fondateur de Kith, Ronnie Fieg, qui, comme tant d’autres, en a acheté une comme première montre quand il était plus jeune.

La MoonSwatch a connu un succès exceptionnel, en partie grâce à sa nature non limitée. Vous vous souviendrez des longues files d’attente et des prix insensés des revendeurs qui n’ont fait que contribuer à créer un battage médiatique autour de la sortie , Mais si la MoonSwatch était une édition limitée, cela aurait été un feu de paille. Deux ans après le lancement initial, tous les modèles (à l’exception du MoonShine Gold) sont toujours disponibles, de nouveaux modèles Snoopy étant même ajoutés, afin que les collectionneurs patients puissent entrer dans un magasin Swatch et en acheter un.

Alors ces éditions limitées Kith sont-elles simplement la première vague de montres pour tester le terrain et créer un battage médiatique ? TAG Heuer proposera-t-elle à l’avenir des montres en édition non limitée, exclusivement de marque TAG Heuer ? Personnellement, on l’espère. C’est même hautement probable.

TAG Heuer s’est pour l’occasion donné la peine de retrouver le fournisseur d’origine du boîtier, ainsi que le moule utilisé pour les pièces fabriquées en 1986, dit-on. Cela semble représenter beaucoup d’efforts pour 5500 montres, vous ne trouvez pas ? Bien sûr, il existe également un certain nombre de coloris que TAG Heuer n’a pas encore relancés, comme l’impressionnante référence « Ghostbuster », ainsi que le modèle orange, notre préféré. Peut-être pourrions-nous les voir réédités dans le futur ? Le temps nous le dira…