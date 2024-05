Le Huawei Pura 70 Ultra arrive en France – mais avec quel processeur à l’intérieur ?

Huawei reste silencieux sur les détails du processeur, malgré son lancement en Chine le mois dernier.

Le « P » de la gamme phare de smartphones de la série P de Huawei a toujours été un peu nébuleux ; est-ce que ça voulait dire photographie ? Professionnel? Prime ? Quoi que cela représente, tout cela est désormais redondant ; la société a progressivement supprimé cette convention de dénomination en avril avec le lancement de la série Pura 70. Un mois plus tard, le trio se dirige officiellement vers des marchés en dehors de la Chine natale de Huawei, avec certains des appareils photo les plus performants que vous puissiez trouver sur n’importe quel téléphone.

Le modèle phare est le Pura 70 Ultra, qui va encore plus loin en matière de photographie que le déjà stellaire Huawei P60 Pro en ajoutant un objectif rétractable à son capteur principal. Il associe un énorme capteur 1 pouce à un objectif à ouverture réglable f/1,6-4,0 et ajoute une stabilisation d’image optique par déplacement du capteur. Mettre plus de distance entre le capteur et l’objectif à l’aide d’un objectif rétractable devrait encore lui donner un avantage sur ses rivaux de 1 pouce en termes de netteté et de clarté. Ce capteur robuste de la caméra est conçu pour capturer magistralement des scènes à grande vitesse, revendiquant la capacité de capturer avec précision les voitures passant à toute vitesse à une vitesse fulgurante de 297 km/h. Il est associé à un téléobjectif de 50 MP avec une ouverture f/2,1 et un zoom optique 3,5x, avec stabilisation optique de l’image et mise au point macro pour prendre des photos en gros plan à seulement 5 cm. Il existe également un capteur ultra-large 40 MP, f/2.2 pour compléter l’ensemble. Tous les trois bénéficient du traitement d’image XMAGE de Huawei, qui place le P60 Pro sortant parmi les meilleurs téléphones pour la photographie, en particulier dans des conditions de faible luminosité.

Le P70 Ultra se démarque de ses camarades de la série Pura avec un arrière en cuir végétalien, dans les coloris vert, marron et noir. Le tout est résistant à l’eau IP68, avec des tests Huawei jusqu’à 2 m au lieu de 1 m habituel pour le test d’indice IP. Attendez-vous à une batterie importante de 5 200 mAh, à 16 Go de RAM et à 512 Go de stockage.

Mais le chipset ? Mystère. Huawei ne dit pas quels combinés européens utiliseraient ou non les processeurs Kirin 9010 maison. Étant donné que Huawei propose ce Pura 70 Ultra à 1499 €, cela semble être une omission absolument déconcertante.

Le reste de la gamme est composé du Pura 70 et du Pura 70 Pro. Le premier est un combiné de 6,6 pouces avec un écran OLED plat ; il dispose d’une batterie de 4900 mAh et d’une charge rapide de 66 W. Il y a un appareil photo principal de 50 MP à l’arrière, avec une ouverture mécanique f/1,4-4,0 et OIS, plus un téléobjectif périscope de 12 MP adapté au zoom 5x (également avec OIS) et un ultra-large de 13 MP, f/2,2. Ils sont tous pris en charge par un capteur multispectre à 10 canaux. Attendez-vous à payer 999 € pour un modèle doté de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage.

Le Pura 70 Pro possède un écran 6,8 pouces avec du verre à bords incurvés sur les quatre côtés. Sa dalle OLED a une résolution de 2844 × 1260, un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et une prise en charge HDR. Il y a une batterie de 5 050 mAh à l’intérieur, idéale pour une charge filaire de 100 W. Il possède le même objectif principal à ouverture mécanique de 50 MP, f/1,4-4,0, mais passe à un ultra-large de 12,5 MP et à un téléobjectif de 48 MP, f/2,1 avec zoom optique 3,5x et OIS. Le capteur multispectre à 10 canaux revient et un laser assiste la mise au point automatique. Il est proposé au prix de 1 199 €, avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Les trois téléphones exécuteront le système d’exploitation MIUI 14.2 de Huawei, basé sur le projet Android Open Source. Cela signifie que, comme d’habitude pour les appareils Huawei, il n’aura pas accès au Google Play Store ou aux services Google. Ils pourront très prochainement être commandés directement auprès de Huawei.