Razer BlackShark V2 Pro, le casque esport taillé pour la compétition

Razer redéfinit le jeu compétitif sur console avec l’arrivée du casque ultime pour PlayStation et Xbox : le Razer BlackShark V2 Pro alliant un confort optimal avec une restitution sonore exceptionnelle.

Ces éditions taillées pour les consoles sont conçues pour répondre aux exigences des joueurs compétitifs sur PlayStation et Xbox. Tout comme la mouture PC, elles offrent une restitution sonore exceptionnelle, une retransmission des voix claire, une batterie généreuse et un confort optimal. « Le BlackShark a su se faire une place de choix dans le cœur des professionnels de l’esport et des joueurs compétitifs. » déclare Nick Bourne, Head of Console, Mobile & Streaming Division chez Razer. « En tant que marque leader sur le marché du casque gaming et travaillant en étroite collaboration avec des joueurs professionnels, nous avons apporté un grand soin à la conception de ces versions Xbox et PlayStation. Nous avons affiné les fondamentaux d’un casque taillé pour l’esport tout en apportant des améliorations qui répondent aux besoins des joueurs de haut niveau. »

Fruit d’une étroite collaboration avec des pros de l’esport, tels que Hakis (Alliance) ou encore Shotzzy (OpTic Gaming), les éditions console du BlackShark V2 Pro ont été élaborées pour répondre aux plus hautes exigences du jeu compétitif. Tout comme la version PC, les éditions console sont dotées du micro Razer HyperClear Super Wideband afin d’assurer une captation remarquable des voix. Surpassant les performances attendues d’un micro intégré sur un casque sans fil, ce micro détachable de nouvelle génération est capable de capturer un niveau stupéfiant de détails des voix grâce à une perception étendue des bandes de fréquences. La voix est retranscrite de façon claire, naturelle et chaleureuse lors des échanges avec ses coéquipiers !

” Ce casque change vraiment la donne ! Il est super léger, ultraconfortable et taillé pour la compétition. De plus, la clarté du micro est imbattable ! C’est vraiment le meilleur casque de console pour l’esport. » ajoute Brandon “Dashy” Otell, joueur professionnel de Call of Duty et membre de l’équipe OpTic. Au-delà d’un micro de pointe, le BlackShark V2 Pro est équipé de haut-parleurs de haute volée, véritable signature de la marque : les Razer TriForce Titanium de 50 mm. En alliant des membranes revêtues de titane à des profils audio minutieusement ajustés par des joueurs esport, le casque propose un son plus clair et plus détaillé pendant les parties compétitives.

Optimisés par certains des meilleurs athlètes esport du monde, les profils FPS intégrés offrent une expérience audio similaire à celle de ses joueurs préférés. Les BlackShark V2 Pro pour PlayStation et Xbox embarquent des profils pour les jeux Apex Legends, Call of Duty et Fortnite. De leur côté, les joueurs Xbox peuvent également ajuster la balance du son jeu-chat directement depuis le casque, sans avoir recours à un logiciel supplémentaire.

Le casque embarque également la technologie Razer HyperSpeed Wireless, qui assure une connexion sans fil de haute précision, en 2,4 GHz, pour une restitution sonore fidèle et sans latence. Grâce à la fonctionnalité de gestion des appareils SmartSwitch de Razer, les joueurs peuvent facilement jongler entre la connexion 2,4 GHz et le Bluetooth.

Razer BlackShark V2 Pro pour PlayStation / Xbox 219,99 €

Razer BlackShark V2 Pro pour Xbox – White Edition 219,99 €

Razer BlackShark V2 X pour PlayStation / Xbox 59,99 €