G-SHOCK enrichit sa gamme 2100 avec une nouvelle taille plus compacte, tendance oblige, déclinée en trois couleurs monochromes, toutes conçues en résine biosourcée.

Ce nouveau modèle portant la référence GMA-P2100 conserve la lunette octogonale et le design minimaliste du cadran pour lesquels la ligne 2100 est connue, mais dans une taille plus réduite afin de s’adapter aux poignets plus petits. Le boîtier est 2,7 mm plus étroit, ce qui le rend 6 % plus petit que le modèle GMA-S2100 conventionnel. La longueur du bracelet a également été réduite d’environ 10 mm pour en faciliter le port.

G-SHOCK souhaite ainsi rendre encore plus accessible son modèle unisexe iconique 2100 aux plus grands nombres, notamment les femmes et les plus jeunes pour qui les déclinaisons GA-2100 et GMA-S2100 sont trop imposantes pour leur poignet.

Pour ce lancement, 3 déclinaisons de couleurs annonçant les beaux jours sont proposées : monochrome blanc, turquoise et rose vifs. Des nuances claires et sombres tons sur tons sont utilisées pour différents composants, y compris le cadran, les index et les aiguilles, donnant un aspect épuré facile à lire et pouvant être aisément porté. 3 déclinaisons dans la même veine sont également proposées pour la GA-2100 en blanc, jaune acidulé et bleu cyan. Enfin, poursuivant sa démarche de réduction de son impact environnemental, G-SHOCK a conçu ces modèles avec un bracelet et une lunette en résine biosourcée obtenue à partir de ressources organiques renouvelables telles que le maïs ou l’huile de ricin.