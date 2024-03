Le SL3 est la dernière merveille photo de Leica

Un nouveau capteur et une mise au point automatique plus intelligente promettent un attrait professionnel.

Ils n’ont peut-être pas l’attrait grand public des autres appareils photo sans miroir, mais la série SL de Leica a une réputation redoutable parmi les photographes professionnels et les passionnés ayant un peu d’argent à dépenser. Le nouveau Leica SL3 semble poursuivre cette tendance, avec de nombreuses améliorations par rapport au SL2 sortant.

Le nombre de pixels a augmenté de 25 %, grâce à un capteur CMOS plein format de 62 MP. C’est la même configuration que j’ai utilisée précédemment sur le Leica Q3 et le Leica M11, avec une technologie triple résolution pour rappeler 36 MP ou 18 MP pour économiser de l’espace de stockage, tout en utilisant la totalité de la sortie du capteur.

Associé au nouveau processeur d’image Maestro-IV, le SL3 voit la plage dynamique étendue à 15 valeurs (contre 14 auparavant), et la plage ISO s’étend désormais de 50 à 100 000 ISO. La détection de phase et l’autofocus à cartographie de profondeur rejoignent la fête, en plus de l’AF à détection de contraste utilisé sur le SL2. La prise de vue en continu avec mise au point automatique atteint 5 images par seconde avec l’obturateur mécanique, ou 15 images par seconde avec l’obturateur électronique et sans refocalisation. Le SL3 conserve son apparence reflex plus traditionnelle et rétablit la compatibilité avec les objectifs à monture L de Leica. Il est plus léger et un peu plus petit que le SL2, tout en conservant la résistance IP54 à la poussière et à l’eau de cette caméra.

L’ergonomie a été améliorée en déplaçant les boutons de menu et de fonction vers la droite, pour une meilleure utilisation à une main. Les menus eux-mêmes ont également été rationalisés, avec des icônes et des couleurs plus claires pour indiquer les différents modes de prise de vue : rouge pour la photo et jaune pour la vidéo.

Le viseur électronique de 5,76 millions de points et 120 ips revient, tout comme le très pratique écran LCD de la plaque supérieure de 1,28 pouces pour un aperçu de l’ouverture, de la vitesse d’obturation et des informations ISO. L’écran tactile de 3,2 pouces s’incline désormais vers le haut et vers l’extérieur pour faciliter la composition des prises de vue – une grande amélioration par rapport à l’écran fixe du SL2.

Leica a trouvé de la place pour deux emplacements pour cartes (un UHS-II SD, un CFexpress type B), un port de chargement/données USB-C et une sortie vidéo HDMI 2.1 pleine taille. C’est particulièrement pratique pour les moniteurs externes ou les kits d’enregistrement, si vous comptez utiliser le nouveau mode vidéo 8K/30 et la prise en charge du codec ProRes. Il existe également deux ports 3,5 mm pour l’entrée et la sortie audio, ainsi qu’une interface de timecode. Une batterie plus grosse devrait également durer plus longtemps lors de tournages toute la journée.

Les appareils photo Leica sont presque toujours payants, et le SL3 ne fait pas exception – mais ce n’est pas un montant colossal comparé à un Sony a1 ou un Nikon Z8.