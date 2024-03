Shure Movemic, le micro-cravate sans fil Direct-to-phone ultime

Après les récepteurs et émetteurs numériques SLX-D, Shure continue d’étoffer sa gamme d’équipements sans fil portables pensée pour les créateurs de contenu nomades avec l’arrivée du MoveMic : la plus

petite solution de microphone cravate sans fil pour smartphone qui existe sur le marché. Grâce à ce véritable concentré de technologies dans un design miniaturisé, le pionnier de la microphonie sans fil permet, en déplacement, de capter un son de qualité supérieure sur un ou deux canaux, proposant en option un récepteur pour une compatibilité étendue avec tous types d’équipements dotés d’un port USB-C ou d’une prise jack 3,5mm. Idéal pour les vidéastes et journalistes mobiles intransigeants quant à la qualité audio de leurs productions et attentifs aux détails dans l’image.

Ce MoveMic est une solution de captation audio flexible que les vidéastes, vloggers ou journalistes mobiles peuvent choisir d’utiliser en direct-to-phone ou via le récepteur MoveMic proposé en option. Connecté directement à un smartphone Android ou iOS, le système MoveMic offre à la fois une configuration mono canal avec le MoveMic One ou double canal avec le MoveMic Two, pour une utilisation avec les applications mobiles gratuites MOTIV Audio et Video. Pour ceux qui recherchent une compatibilité universelle, le récepteur MoveMic et le kit MoveMic Two Receiver s’intègrent parfaitement avec les appareils photo, caméras, ordinateurs et applications tierces, grâce à une riche connectivité (Bluetooth, USB-C, câble USB-C Vers Lightning, jack 3.5mm).



Facile à clipser, facile à dissimuler : la toute nouvelle génération de microphone cravate sans fil MoveMic de Shure allie fiabilité et performances dans un format ultra-compact, léger et discret, gage de plus de praticité. Finis les bruits de mouvement et de manipulation. Le MoveMic ne pèse que 8,2g par microphone et mesure 46 mm x 22 mm, la pince pouvant être orientée vers l’extérieur, dissimulant ainsi derrière le vêtement une majeure partie du micro pour une discrétion maximale sans affecter la qualité audio. Pour que le micro se fonde parfaitement dans la tenue, qu’elle soit claire ou foncée, des accessoires complémentaires (bonnette en mousse et cache-pince blancs, fixation

magnétique) arriveront dans les toutes prochaines semaines afin d’offrir toujours plus d’options.

Certifié IPX4, ce MoveMic a été conçu pour l’enregistrement en extérieur et résiste aussi bien à la sueur qu’aux éclaboussures et à la pluie, pour une utilisation tout terrain et des performances fiables, quelles que soient les conditions météorologiques.