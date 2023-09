De nouveaux étuis Catalyst compatibles Influence et MagSafe pour iPhone 15

Catalyst présente les coques Influence et Influence (compatibles avec MagSafe) pour la série iPhone 15.

Le boîtier Catalyst Influence est conçu pour être 2,5 fois plus résistant aux chutes que la norme militaire (MIL-STD-810G – 3 m/10 pieds). Il est doté d’une poignée antidérapante, d’un cordon anti-chute et de quatre attaches de coin afin que les utilisateurs disposent d’options intégrées pour attacher des accessoires afin d’éviter et de prévenir les chutes. Le boîtier comprend un système audio breveté développé pour un son cristallin. Les utilisateurs bénéficieront d’un son 30 % plus fort tout en réduisant le bruit de fond. Le commutateur de sourdine rotatif breveté donne encore plus de contrôle pour mettre l’appareil en sourdine. Fini les ongles cassés ou les doigts enfoncés dans une crevasse sale pour activer/désactiver le son.

En plus des nouvelles coques pour iPhone, Catalyst lance des protecteurs d’écran en verre trempé pour les quatre tailles de l’iPhone 15. Ultra-minces et légers, les protecteurs d’écran maintiennent une qualité d’affichage impeccable du téléphone tout en offrant une protection résistante aux éclats et aux rayures, comme les empreintes digitales. -gratuit et conçu pour fonctionner avec des étuis de protection dotés de bords surélevés pour éviter les chocs.

Alors qu’Apple annonce des modifications apportées au dernier modèle d’AirPods Pro, les Catalyst Total Protection (TPC), les boîtiers étanches et les boîtiers anti-chute sont désormais compatibles avec les nouveaux AirPods Pro avec compatibilité avec câble de chargement USB-C. Les boîtiers TPC offrent le plus haut niveau de protection étanche de pointe (100 m/330 pieds) et l’indice de chute le plus élevé jusqu’à 6 m/20 pieds. Il s’agit de la coque la plus robuste, éprouvée et fiable pour protéger les appareils du marché. Sa protection supplémentaire multicouche protège votre appareil de l’eau, de la poussière, de la saleté, des chutes, des chocs, des rayures et résiste à l’écrasement. Il protège également de la saleté et des impuretés et est facile à nettoyer avec de l’eau et du savon et des désinfectants approuvés.

Le boîtier n’interférera pas avec la transmission Ultra Wideband et les utilisateurs pourront entendre le son haute fréquence à l’aide de la fonction Play Sound. Les consommateurs peuvent également utiliser des fonctionnalités telles que Precision Finding dans l’application Find My pour localiser les AirPod. De plus, les nouveaux AirPods Pro compatibles avec le câble de chargement USB-C peuvent également être utilisés avec les boîtiers étanches et les boîtiers anti-chute de Catalyst.

Les boîtiers étanches Catalyst pour AirPods Pro (Gen 2/1) sont disponibles en quatre styles : boîtier étanche Catalyst avec mousqueton, édition Premium avec mousqueton, édition spéciale avec mousqueton et boîtier étanche + lanière, édition spéciale récemment lancés. Ces coques Catalyst offrent une protection contre l’eau (jusqu’à 1 m/3,3 pieds), les chutes (jusqu’à 1,2 m/4 pieds), la poussière, la saleté et les rayures. Contrairement à d’autres étuis, ils maintiennent vos AirPods en toute sécurité, même en cas de chute. De plus, vous pouvez facilement charger vos AirPods dans l’étui de chargement sans fil. Les étuis sont également livrés avec une pièce jointe pour vous assurer de ne pas perdre vos AirPod.

Catalyst propose deux styles de coques anti-chute pour AirPods Pro : la coque Essential et la coque Slim. L’Essential Case a une conception robuste et offre une protection contre les chutes (jusqu’à 1,2 m/4 pieds), la poussière et la saleté. Il est également livré avec une longe antichute qui a été testée pour résister à une force de traction allant jusqu’à 10 kg. D’autre part, l’étui Slim a une conception en 2 parties et est fabriqué en silicone durable de première qualité pour protéger contre les chutes (jusqu’à 1,2 m/4 pieds), la saleté et les rayures.