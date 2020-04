Yamaha présente sa nouvelle enceinte Haute Fidélité NS-3000

La nouvelle enceinte NS-3000 révèle un design élégant Piano Black et les mêmes matériaux nobles issus de la série 5000. Elle délivre un son riche, fidèle et enveloppant. Elle repose également sur la philosophie de la marque Yamaha.

TRUE SOUND

Depuis plus de 130 ans, Yamaha partage avec les amateurs sa passion pour l’excellence du son en démontrant son engagement à faire de la musique – de la fabrication d’instruments et de la conception de studios d’enregistrement emblématiques au travail avec les plus grands artistes sur les grandes scènes. Yamaha réunit cette expertise et cette passion avec le concept True Sound. La technologie et l’innovation sont au cœur de chacun des produits, des enceintes connectées pour contrôler son environnement domestique, aux amplificateurs qui placent les artistes et leurs instruments au cœur du divertissement. True Sound, c’est le son tel qu’il est censé être entendu – le son voulu par l’artiste, le producteur, le compositeur, les créateurs.

MUSICALITÉ

Le concept de « musicalité » pousse Yamaha à reproduire le son des instruments de musique de la manière la plus naturelle et la plus réaliste en tant que plus grand fabricant d’instruments de musique au monde. La musicalité est une expression plus dynamique du Natural Sound, qui fait partie de l’ADN de la marque depuis les premières enceintes, les NS-20 et NS-30, en 1968. Faire disparaître les produits Hi-Fi et laisser l’auditeur profondément ému par la musique.

SOUND DESIGN CONCEPT

La nouvelle série N-S3000 de Yamaha bénéficie des qualités exceptionnelles de musicalité et d’ouverture de son des instruments de musique.

OUVERTURE

Le son s’étend facilement de la scène au siège le plus éloigné de la salle de concert, même si c’est pianissimo. Son clair non voilé dans l’ensemble. Acoustique précise de la salle de concert.

EMOTIONNEL

Elle exprime le son produit par l’homme et le corps des instruments de musique à la perfection.

GROOVE

Rythme et basses expressives des instruments de musique.

La nouvelle série NS-3000 puise ses ressources et ses caractéristiques de son aînée, la série 5000. Bénéficiant d’une superbe musicalité et d’une fluidité sonore incomparable, elle se marie parfaitement bien avec la nouvelle série d’amplificateurs A-S1200, 2200 et 3200 de Yamaha.