Xiaomi Mi 10 Lite, un smartphone 5G à seulement 349 €

Xiaomi cherche à ouvrir le marché de la 5G à tous (quoiqu’en France, nous n’ayons toujours pas de réseau pour nous en servir…) avec le lancement d’un combiné incroyablement bon marché. Le nouveau Mi 10 Lite 5G permettra d’accéder aux réseaux 5G à haut débit pour le prix dérisoire de 349 €, ce qui fait mieux bon nombre de ses concurrents phares.

Il ne lésine pas non plus côté fonctionnalités, avec un écran TrueColor AMOLED de 6,57 pouces ainsi que d’un impressionnant quadruple capteur IA de 48 MP. Un processeur Qualcomm Snapdragon 765G et un modèle X52 intégré devraient également garantir qu’il tient la route, tandis que sa batterie de 4 160 mAh contient suffisamment de jus pour une journée complète.

Le Mi 10 Lite sera lancé aux côtés du Mi 10 standard (799 €), qui surpasse son frère avec un processeur Snapdragon 865 plus puissant, une quadricaméra 108MP et des combos RAM et stockage ultra-rapides. Le Mi 10 Lite 5G sera disponible au mois de mai en Bleu Aurore, Gris Cosmique et Blanc Céleste. Les deux seront disponibles en Europe cet été.