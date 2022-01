Voici à quoi ressemblera le prochain OnePlus 10 Pro

OnePlus a officiellement dévoilé le design de son prochain téléphone phare OnePlus 10 Pro. Mais est-ce une surprise ?

Comme pour chaque nouveau combiné OnePlus, des fuites complètes et très précises sont déjà sorties bien en avance. Nous savions que OnePlus sauterait le nom OnePlus 9T et passerait directement à 10 et 10 Pro. Ce nouveau téléphone est doté d’un module appareil photo (encore une fois avec la marque Hasselblad) qui entoure légèrement le côté du téléphone et présente un design réfléchissant pour contraster avec le reste du design mat. Il abrite trois caméras arrière et un flash. Nous savons maintenant également que le téléphone sera disponible avec deux finitions – noir volcanique et forêt d’émeraude (euh, vert).

Nous savions aussi déjà que le combiné comporterait un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 en son cœur. Ce n’est pas surprenant étant donné que les téléphones OnePlus haut de gamme disposent toujours des dernières puces Qualcomm Snapdragon. Et il y a aussi eu de nombreuses autres fuites là dessus. Quant à savoir quand nous aurons plus d’informations officielles, le blog officiel OnePlus dit que le téléphone est «à venir» et nous en resterons là…

Cependant, grâce à un article sur Weibo du chef de OnePlus, Pete Lau, on sait quand même que le OnePlus 10 Pro sera disponible en Chine le 11 janvier. Soit plus tôt que le prochain Galaxy S22 de Samsung.