Unpacked 2023 : Samsung Galaxy S23 Ultra, 200 MP pour vos photos nomades

Avec l’un des nombres de pixels les plus élevés jamais tvus dans un appareil photo de téléphone, le Samsung Galaxy S23 Ultra est sur le point de s’imposer comme le nouveau roi de la photographie du monde Android. Le vaisseau amiral ne fait aucun prisonnier ailleurs non plus, avec une fiche technique complète remplie de technologies de pointe. Il a atterri aux côtés des Galaxy S23 et S23 Plus plus traditionnels lors de l’événement Unpacked 2023 de Samsung, et devrait être mis en vente plus tard ce mois-ci.

Nous avons déjà vu des téléphones avec des capteurs photo 200 MP, à savoir le Xiaomi 12T Pro et le Motorola Edge 30 Ultra. Mais le Galaxy S23 Ultra est le premier avec le nouveau capteur HP2 de Samsung. Il est capable de filmer des vidéos 8K (ou 4K HDR à 60 ims), de prendre des photos de 200 MP à une cadence rapide de 15 images par seconde et d’utiliser le regroupement de 16 à 1 pixel pour des performances étonnantes en basse lumière. Et il a aussi amené des amis : un téléobjectif ultra large 12MP et deux téléobjectifs 10MP, l’un configuré pour le zoom optique 3x et l’autre pour 10x. Il y a aussi une caméra selfie 12MP à l’avant.

Le Galaxy S23 Ultra est un téléphone géant, avec un écran AMOLED de 6,8 pouces, résolution 3088 × 1440 qui se courbe sur les bords et vers le cadre métallique. Ces courbes sont un peu plus subtiles cette fois-ci, ce qui signifie qu’il y a plus de surface plane que le S22 Ultra sortant. Il a un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, joue bien avec le contenu HDR10 + et est associé à un ensemble de haut-parleurs stéréo approuvés par Dolby Atmos. Un capteur d’empreintes digitales se trouve sous l’écran pour la sécurité biométrique. En dessous, un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 offre de nombreuses performances, avec des augmentations de vitesse d’horloge spécifiques pour les téléphones Samsung – une première pour la puce de premier plan, qui n’a jusqu’à présent été vue que sous forme standard dans d’autres téléphones. Selon le modèle, il est associé à 8 Go ou 12 Go de RAM et à 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage intégré. L’extension MicroSD reste en place pendant une autre année, pour ajouter de la capacité supplémentaire une fois que vous êtes à court.

Il y a aussi de la place pour une batterie de 5000 mAh, qui peut se recharger à 45 W via USB-C, ou à 10 W sans fil. Powershare vous permet d’inverser la charge sans fil des technologies plus petites, comme les écouteurs sans fil.

Tout comme le Galaxy S22 Ultra de l’année dernière, le dernier téléphone phare de Samsung est livré avec un stylet numérique S Pen rétractable. Les dimensions n’ont pas beaucoup changé, mais le style général a été modifié avec des bosses de caméra plus proéminentes. Le tout est étanche IP68.

Il arrive avec la dernière version de l’interface OneUI de Samsung, reposant sur Android 13. Les nouveaux ajouts pour 2023 incluent une fonction Modes et routines, vous permettant d’automatiser les paramètres et les applications en fonction de l’heure de la journée ou de votre emplacement, et l’appel texte Bixby pour répondre aux appels entrants par SMS.

Le Galaxy S23 Ultra est en précommande à partir d’aujourd’hui et sera mis en vente générale le 17 février. Pour le S23 Ultra, comptez 1419 euros au moins (8/256 Go), 1599 euros pour le modèle 12/512 Go et 1839 euros pour la version 12 Go/1 To