Une nouvelle Razer productivity suite pour affronter la rentrée

Razer annonce aujourd’hui la nouvelle génération de sa Razer Productivity Suite. La nouvelle souris Pro Click, conçue en collaboration avec Humanscale, le leader mondial en ergonomie d’espaces de travail, le clavier Pro Type et le tapis Pro Glide forment une suite d’un confort exceptionnel, avec des performances élevées et durables ainsi qu’un style convenant à tous les environnements de travail.

La Razer Productivity Suite a été créée pour améliorer la fluidité du travail et réduire la fatigue en s’appuyant sur les années d’expérience de Razer en matière de création de périphériques haute performance pour les jeux, puis en transférant cette expertise sur l’espace de travail. Grâce à une technologie de pointe et une conception sophistiquée, sa fiabilité et sa durabilité sont grandement améliorées, ainsi que son confort à long terme grâce à la collaboration avec ses experts en ergonomie Humanscale.

“La plupart des périphériques de bureau sont basés sur une conception et une technologie uniques, ce qui devient une source de frustration pour l’utilisateur et un obstacle dans la journée de travail”, a déclaré Alvin Cheung, Senior Vice President de l’unité commerciale Périphériques de Razer. “Je suis vraiment très fier de la Razer Productivity Suite que nous présentons aujourd’hui avec notre partenaire Humanscale afin de remédier à ces problèmes. Nous sommes convaincus que l’alliance de notre expertise et innovation permettra de faire progresser la productivité sur le lieu de travail”.



Avec les boutons de la souris Pro Click conçues pour une durée allant jusqu’à 50 millions de clics et les touches du clavier Pro Type conçues pour une durée de vie allant jusqu’à 80 millions de frappes, la Razer Productivity Suite possède, selon la marque, les meilleures touches que l’on puisse trouver sur des produits spécialisés bureau. Cette durabilité et cette longévité supérieures entraînent une plus grande productivité grâce à la durée de vie du produit par rapport à ce qui est actuellement disponible sur le marché.

Razer Pro Click : 109,99 € – Razer Pro Type : 149,99 € – Razer Pro Glide : 11,99 €