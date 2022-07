Un nouveau processeur Qualcomm pour les smart watches

Qualcomm a annoncé un nouveau matériel portable Snapdragon W5 + Gen 1 et sœur W5 Gen 1, qui seront à l’intérieur des nouvelles montres intelligentes d’Oppo, Mobvoi et autres cette année. Oppo déclare que l’Oppo Watch 3 sera lancée en août, tandis qu’il y aura une Mobvoi TicWatch de nouvelle génération plus tard cette année.

Qualcomm et Google ont également poursuivi leur partenariat pour travailler ensemble autour de Wear OS, il est donc possible que la prochaine Pixel Watch soit aussi alimentée par le W5… bien que les rumeurs actuelles suggèrent fortement qu’une puce Samsung sera à bord.



Bjorn Kilburn, responsable de Wear OS chez Google, déclare à propos de la nouvelle plate-forme : “Avec la plate-forme Snapdragon W5+, nous sommes ravis de ce qui est possible pour apporter de nouveaux niveaux de performances, de capacité et d’autonomie de la batterie aux montres connectées Wear OS.”

Parmi les améliorations de performances promises par la plate-forme W5, citons une durée de vie de la batterie considérablement prolongée, mais avec des performances doublées par rapport à la génération précédente. Le matériel a également une taille physiquement inférieure de 30 %, ce qui signifie que nous devrions avoir des conceptions plus compactes.

Pankaj Kedia, responsable de Smart Wearables chez Qualcomm, déclare que la société est « ravie d’annoncer 25 conceptions en préparation… Nous avons beaucoup collaboré avec nos premiers clients, Oppo et Mobvoi, au cours de la dernière année et nous sommes impatients de voir leurs produits ».

Alors, l’avenir est-il prometteur pour les montres connectées qui ne sont pas l’Apple Watch ? Seul le temps nous le dira…