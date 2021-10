TCL 20 L+, le rapport qualité/prix/design du moment

En cette rentrée, TCL nous a dévoilé une poignée de smartphones à prix sages, au design réussi, et associant bon écran et bons capteurs photo. Nous avons longuement pu tester l’un d’entre eux, le TCL 20 L+, histoire de vérifier si son excellent rapport qualité/prix s’associait à une bonne expérience à l’usage. Il est livré avec un espace de stockage de 256 Go et il prend en charge les cartes micro SD jusqu’à 1 To. Le TCL 20 L+ est proposé en Milky Way Grey et North Star Blue à partir de 269 €. Qui dit mieux ?

Ce qui n’empêche pas ce smartphone d’avoir été validée par Google et son label Android Enterprise Recommended. Ce qui veut dire qu’il est recommandé pour un usage professionnel : plutôt bon signe. A cela s’ajoute l’amélioration visuelle rendue possible par la technologie d’optimisation de l’affichage maison de TCL : NXTVISION. Cette technologie exclusive offre des détails plus nets et un contraste plus élevé afin d’améliorer l’expérience visuelle, la plus proche à la réalité. A cela s’ajoute la protection des yeux, la réduction de la fatigue oculaire et de la lumière bleue.

Ce TCL 20 L+ se distingue en premier lieu par son design. Ici, le dos du smartphone comporte en fait plus d’un million de cavités à cristaux prismatiques pour créer une surface brillante et réfléchissante, inspirée de la Voie Lactée. Au quotidien, il faut bien reconnaître que c’est carrément réussi. Ce terminal résiste également plutôt bien aux traces d’empreintes digitales et aux rayures.

Vient ensuite sa configuration, excellente à son niveau de prix : il associe une batterie conséquente (5000mAH et un écran HD+ 6,7 pouces d’une résolution de 1080 × 2400 pixels, pour un ratio de 91% bluffant. A cela s’ajoute un processeur Qualcomm Snapdragon 662 avec 6 Go de mémoire RAM et 256 Go de mémoire interne,, un lecteur de carte, une connectique USB Type C, un double port pour carte SIM, un système de reconnaissance faciale, un lecteur d’empreinte digitale et des connexions 4G, Wi-Fi AC et Bluetooth 5 avec NFC. Ce TCL 20 L+ est par ailleurs le tout premier smartphone à être équipé de la technologie d’affichage à polarisation circulaire certifiée TÜV Rheinland. Cela permet de voir parfaitement l’écran, avec des couleurs naturelles, même en portant des lunettes de soleil.

Côté photo, malgré son prix sage, ce TCL 20 L+ dispose d’une quadruple caméra de 64MP haute définition (64 + 8 + 2 + 2 MP), proposant une clarté et une reproduction des couleurs optimales, et d’un appareil photo frontal de 16 MP à même de filmer en haute définition (1920 × 1080 pixels). Les modes Backlight Selfie et Super Night sont convaincants si vous voulez vous photographier vous-même ou vos proches, avec le meilleur éclairage possible.

Au final, si vous voulez vous offrir un excellent smartphone à prix sage, doté d’un excellent écran, et qui assure en photo, pas la peine de chercher plus loin.