Nombreux sont les jeux vidéo à être basés sur l’univers Lego. Mais Lego Super Mario pourrait être le plus gros succès de tous. Il existe juste un teaser pour le moment, et on n’en sait pas vraiment plus. On devrait voir à l’écran un Mario façon mini figurine, mais avec des yeux lumineux, ce qui peut surprendre. Mais si l’on retrouve tout l’univers visuel du mythique pompier de Nintendo, cela sent le hit à plein nez…On serait prêt à parier notre moustache là-dessus…