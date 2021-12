Soundlink Flex, la réponse de Bose aux enceintes Bluetooth portables abordables

Parfois, vous ne savez pas où votre prochaine aventure vous mènera. Allez-vous faire du rafting en rivière ? Ou peut-être travaillerez-vous dans les coulisses du prochain film Star Wars ? Une chose à laquelle vous pouvez faire confiance est que où que vous soyez, vous pouvez probablement trouver de la place dans votre sac à dos pour une enceinte Bluetooth portable Bose Flex. Le transducteur personnalisé du Flex maximise la clarté et la séparation, tout en offrant des basses puissantes. La technologie propriétaire de traitement du signal numérique (DSP) de Bose réduit la distorsion audio, laissant à l’auditeur un son naturel et plein.

Il s’agit de la première enceinte Bluetooth Bose à inclure également la technologie Bose PositionlQ, lui permettant de s’adapter à son emplacement et à son environnement et d’offrir la meilleure expérience audio possible.

Le modèle comprend une boucle utilitaire en tissu – utile pour accrocher des sacs et des guidons et son indice d’étanchéité IP67 et de protection contre la poussière combiné à une autonomie de batterie pouvant atteindre 12 heures en font un outil de travail robuste et portable. Le port USB-C intégré offre une charge complète en 4 heures.

Basculant la balance à 590 g (légèrement plus lourd que le haut-parleur Bluetooth SoundLink Color II, le design en forme de pilule du Link mesure 9 x 20 x 5 cm. Cette enceinte fonctionne également bien en équipe grâce à sa capacité à se connecter à d’autres enceintes Bose via l’application Bose Connect. Disponible en noir, blanc et bleu, le SoundLink Flex sera disponible à partir du 16 décembre au prix de 169,95 €. Les précommandes débuteront dès ce jeudi 9 décembre sur Bose.fr.