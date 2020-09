Sony Xperia 5 II, bon en tout, c’est tout

Nous étions déjà de grands fans du Xperia 5 de Sony de l’année dernière, aussi puissant que convivial. Son successeur, le Xperia 5 II (899 €), est tout aussi bon et riche en fonctionnalités. Il embarque un appareil photo à triple objectif 16 mm / 24 mm / 70 mm avec l’intelligence de la série Alpha et l’optique Zeiss, une prise de vue continue à 20 im/s, une mise au point automatique rapide (de jour comme de nuit), une mise au point automatique en temps réel pour les humains, et la capture des vidéos au ralenti 4K HDR à 120 im/s.

Il embarque un écran OLED FHD + HDR 6,1 pouces au format 21: 9, avec le un moteur X1 emprunté aux téléviseurs Bravia, la prise en charge du contrôleur sans fil DualShock 411, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une réduction du flou de mouvement 240 Hz, plus de haut-parleurs stéréo frontaux.

Les joueurs bénéficieront également d’une expérience de jeu optimisée via un réglage unique en collaboration avec la technologie Snapdragon Elite Gaming de Qualcomm. Il est aussi prêt pour l’audio haute résolution avec des écouteurs LDAC sans fil ou une prise casque 3,5 mm offrant, selon Sony, une séparation audio gauche et droite plus claire et un bruit de signal réduit par rapport aux connexions USB-C. L’audio 360 Reality multidimensionnel de Sony se testera en profondeur avec trois mois gratuits d’abonnement à Tidal. Ajoutez un processeur Snapdragon 865 5G, une batterie de 4000 mAh et une charge rapide et vous auriez du mal à ne pas craquer cet automne, en noir, bleu ou gris.