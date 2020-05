Sony propose ses téléviseurs A8 OLED 4K HDR

Sony vient d’annoncer la disponibilité de sa toute nouvelle série A8 de téléviseurs OLED 4K HDR.

Au cœur des prouesses des A8, le processeur d’images X1 Ultimate analyse précisément les images pour faire ressortir l’intensité du contraste de l’OLED avec des noirs intenses, une grande luminosité et un incroyable réalisme. Également présente, la fonction Pixel Contrast Booster optimise les couleurs et le contraste des zones lumineuses. Résultat ? Des scènes riches en nuances, des teintes réalistes, plus de profondeur, une texture affinée et des noirs aux contrastes purs que seul l’OLED peut offrir. En outre, pour la toute première fois, un téléviseur OLED intègre la technologie X-Motion Clarity exclusive de Sony pour garantir la fluidité et la netteté des mouvements affichés, même des plus rapides. L’extrême précision du contrôle des images en mouvement permet de minimiser le flou et d’assurer la fidélité des images avec moins de perte de luminosité pendant les scènes d’action.

Sony offre aussi une nouvelle expérience audiovisuelle immersive qui transforme l’écran des téléviseurs A8 en enceintes grâce à la technologie Acoustic Surface Audio.

Un actionneur, situé derrière l’écran, vibre discrètement pour produire un son émanant de l’endroit où se déroule l’action sur l’écran : on peut ainsi entendre les dialogues « sortir » de la bouche des personnages et les bruits de moteur surgir des voitures. Cette prouesse s’accorde avec le design Sony ultraplat de l’écran sans bord apparent qui immerge le spectateur dans l’image.

Pour plus de punch, deux caissons de basses sont discrètement intégrés à l’arrière du téléviseur afin de créer un son plus dynamique et plus riche en basses, idéal pour la musique et les films d’action.

Les nouveaux téléviseurs A8 continuent de refléter l’intention du créateur avec le Netflix Calibrated Mode. En effet, ce mode a été spécialement développé pour profiter des productions originales de Netflix dans une qualité studio. Avec le mode Netflix Calibrated, l’intention du créateur est fidèlement préservée. De plus, le téléviseur A8 est certifié IMAX Enhancedet satisfait les exigences draconiennes de couleur, de contraste, de clarté et de son des contenus IMAX Enhanced pour livrer une expérience de divertissement immersif directement à la maison.

Les téléviseurs Sony A8 4K HDR OLED embarquent la nouvelle technologie Ambient Optimization optimisant la qualité de l’image et du son quel que soit l’environnement. Elle ajuste automatiquement la luminosité de l’image en fonction de la lumière ambiante, en augmentant la luminosité dans les pièces claires et en la réduisant dans les pièces sombres pour offrir un spectacle parfait. Elle détecte même les objets présents dans la pièce, tels que les rideaux et les meubles susceptibles d’absorber ou de réfléchir le son, en réglant précisément l’acoustique pour préserver l’harmonie sonore.

La gamme A8 intègre aussi Android TV avec l’assistant Google, Google Play Store et Chromecast pour faciliter l’accès aux contenus, aux services et aux appareils via sa plate-forme. Les menus et les commandes vocales de l’interface utilisateur de Sony sont également optimisés pour faciliter une utilisation quotidienne. Grâce aux appareils compatibles Google Assistant et Amazon Alexa, il est possible de diffuser et de contrôler des vidéos depuis Youtube avec Google Home, de changer une chaine ou le volume des appareils Amazon Alexa. Les utilisateurs d’Apple AirPlay 2 peuvent diffuser des films, de la musique, des jeux et des photos sur leur télévision directement depuis leur iPhone, iPad ou Mac. De plus, la technologie Apple HomeKit fournit aux utilisateurs un moyen simple et sûr pour contrôler leur téléviseur de leur iPhone, iPad ou Mac.

Sony A8 4K HDR OLED KD-55A8 55’’, 2199 € ; KD-65A8 65’’, 3199 €