Six raisons d’adopter l’Apple TV 4K (et sa télécommande)

Certes pas une révolution, mais une très belle évolution… Lors de sa dernière Keynote printanière, le géant de Cupertino nous a dévoilé la dernière réincarnation de son Apple TV, et sa télécommande. Alors, que faut-il en penser ? Pour avoir eu la chance de déjà l’avoir en main, voici ce que l’on en retient…

1 Elle tient ses promesses

Avec à bord la puce A12 Bionic apparue pour la première fois dans l’iPhone XS, elle a de quoi proposer de bien meilleures performances graphiques, vidéo, audio et de jeu. La petite boîte noire prend ainsi désormais en charge les vidéos HDR. Par ailleurs, avec la prise en charge de la fréquence d’images élevée d’AirPlay, les vidéos filmées avec un iPhone 12 Pro peuvent être diffusées en 60 images/s constantes Dolby Vision sur la nouvelle Apple TV 4K.

2 Un calibrage des couleurs à la volée

En sus d’une interface toujours aussi fluide, Apple oblige, il faut reconnaître que cette nouvelle Apple TV 4K a été pensée pour vous simplifier la vie et la configuration. Ainsi, via la fonction « équilibre des couleurs », rien de plus simple que de rapprocher son téléphone de son écran pour calibrer correctement automatiquement les couleurs affichées. Via un processus de balance des couleurs innovant, cette Apple TV utilise en effet l’iPhone et ses capteurs avancés pour améliorer la qualité d’image du téléviseur. Le capteur de lumière du smartphone compare la balance des couleurs aux spécifications standard de l’industrie cinématographique. Magique, et sans avoir à modifier manuellement les réglages du téléviseur.

3 Une offre vidéo (bien) intégrée

L’autre atout de ce produit Apple, et c’est même la signature de la marque, c’est son côté intégré, une offre faite pour vous simplifier la vie. Une Apple TV pour les gouverner toutes ? Presque ! En effet, Apple collabore avec certains des plus grands services de vidéo à la demande au monde, tels que FOX Sports, NBC Universal, Paramount+, Red Bull TV, et surtout Canal+. Sympa pour apprécier des contenus HDR avec fréquence d’images élevée sans se compliquer la vie et l’abonnement.

4 Elle sait tout faire

On vous a dit que cette Apple TV 4K proposait une HDMI 2.1 et était Wi-Fi 6 ? Bien, mais au-delà de cela, elle peut aussi jouer le rôle de hub domestique pour piloter tous vos accessoires HomeKit à la maison. Par exemple, nous avons pu afficher directement sur notre téléviseur les images des caméras HomeKit ainsi que les notifications de la sonnette de la porte d’entrée. Pratique pour ne pas rater sa livraison Deliveroo…

5 Une télécommande de compét’

Bonne nouvelle, la télécommande Siri a été complètement repensée. Vous pouvez maintenant utiliser le nouveau clickpad directionnel pour la navigation à quatre directions, utiliser un point tactile au milieu et faire tourner l’anneau extérieur du clickpad comme si vous teniez un iPod old-school ayant fait un régime… Cerise sur le gâteau : pour 65 euros, vous pourrez aussi en acheter une pour votre Apple TV HD. Une affaire !

6 Allumez, éteignez

Cela peut paraître bête et simple, mais on a vraiment apprécié, en sus du bouton de mise en sourdine, que le bouton d’alimentation de la télécommande de l’Apple TV 4K permette aussi d’éteindre votre téléviseur d’une simple pression. A condition qu’il soit compatible, bien sûr !