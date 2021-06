Sharp lance le plus grand écran 8K au monde

Sharp annonce la disponibilité d’un nouvel écran 8K LCD de 120 pouces doté de la technologie UV²A, et destiné à une utilisation professionnelle : le 8M-B120C.

Ce nouveau moniteur grand format possède les dimensions les plus importantes du marché. Il est équipé d’un panneau LCD de 4 m² et doté de 33 millions de pixels. Sa résolution est ainsi quatre fois plus élevée que celle d’un écran 4K ultra HD, et 16 fois plus que celle d’un écran Full HD. Ce moniteur reproduit les images avec une résolution plus élevée que celle de l’œil humain, ce qui présente des avantages considérables pour un nombre croissant d’entreprises souhaitant afficher du contenu dans les moindres détails et avec une extrême précision. C’est notamment le cas des organisations des secteurs de la télédiffusion, du design et de la médecine, ainsi que des environnements exploitant de grands volumes de données et soumis à une haute pression, à l’image du contrôle du trafic aérien ou encore des salles de marché.



Cet écran 8K offre une qualité d’image exceptionnelle et une plus grande précision grâce à une gamme de couleurs étendue et à un rétroéclairage LED optimisé. La technologie HDR (High Dynamic Range) donne plus de profondeur à l’image en augmentant le contraste et la gamme de couleurs, créant ainsi un résultat plus saturé et naturel. L’écran propose une luminosité de 600 cd/m² (1000 cd/m² de luminosité maximale), ainsi que jusqu’à 2048 zones de local dimming (variation locale), pour un contraste élevé.

Pour le traitement de la vidéo, le 8M-B120C utilise une technologie à double trame avec une fréquence de rafraichissement allant jusqu’à 120 Hz, soit 120 images par seconde, ou deux fois plus vite que la plupart des affichages contemporains (60 Hz). Cette technologie réduit ainsi le flou cinétique provoqué par les mouvements rapides, ce qui rend les scènes d’action plus réalistes.

Quatre ports HDMI2.0 4K permettent de recevoir un signal 8K stable ou de tirer parti du mode écran partagé (2×2). En outre, grâce à un port HDMI2.1, les utilisateurs peuvent connecter le moniteur à des appareils à l’aide d’un seul câble, et profiter d’une bande passante allant jusqu’à 48 Gbits/s.



Magali Moreau, Directrice Marketing & Communication : « Ce nouveau produit de notre écosystème 8K offre des technologies de pointe grâce à l’écran le plus large jamais vu sur le marché. Nous sommes ravis de continuer à développer notre portefeuille de moniteurs 8K afin de soutenir les organisations ayant besoin d’images d’une précision et d’une clarté absolues. »