Samsung S et Q Series, le son en barres

Les nouvelles gammes de barres de son Q Series et S Series 2020 de Samsung assurent une synergie ultime avec les téléviseurs Samsung QLED, et offrent un nouveau design pour une intégration parfaite.

La gamme Q-Series 2020, qui comprend les modèles Q800T, Q70T et Q60T, assure une synergie ultime avec les téléviseurs Samsung QLED et est taillée pour le divertissement.

Elle bénéficie de la technologie Q-Symphony qui permet de synchroniser les haut-parleurs de la barre de son avec ceux du téléviseur pour offrir une immersion totale1.

La technologie Acoustic Beam, développée par Samsung, permet de retranscrire les effets sonores à la perfection. Elle adopte en 2020 un tweeter large bande pour couvrir un spectre plus large afin de reproduire un son toujours plus naturel. Le haut-parleur a également été repositionné pour une intégration plus facile sous le téléviseur.

Les utilisateurs bénéficient d’un son riche et tridimensionnel grâce aux compatibilités Dolby Atmos et DTS:X. Les haut-parleurs dirigés vers le plafond placent l’utilisateur dans une bulle sonore, lui garantissant une expérience cinéma ultra-précise, « comme au cinéma ».

Une nouvelle gamme dédiée aux amateurs de design et de musique

Les modèles S60T/S61T et S40T/S41T s’imposent également comme une solution autonome très complète. Ces deux modèles, avec caisson de basse intégré, revêtent un tissu acoustique premium de la célèbre marque danoise Kvadrat et sont disponibles en deux coloris (noir et gris clair).

Pour les mélomanes, la barre de son S60T offre un son précis et réaliste pour les films et la musique. Elle est dotée de deux haut-parleurs en forme de corne sur les côtés ainsi que de la technologie Acoustic Beam. Et, pour profiter d’une expérience Home Cinéma complète, un caisson de basse optionnel est disponible.