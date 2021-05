Samsung Bespoke, des réfrigérateurs sur-mesure et personnalisables

Samsung vient d’annoncer l’expansion mondiale de sa gamme de réfrigérateurs Bespoke. Elle se décline en 20 couleurs originales et 7 finitions à travers le monde, soit un nombre incroyable de combinaisons. Le réfrigérateur Bespoke est également synonyme de grande capacité, praticité et performances de refroidissement élevées.

En France, Bespoke est disponible en modèle 1 porte (réfrigérateur et congélateur), tandis que les combinaisons réfrigérateur-congélateur avec congélateur inférieur sont disponibles dans des tailles de 1,85 et 2 mètres avec des finitions multiples et une palette de cinq coloris, du noir classique à des teintes plus pastel. Les réfrigérateurs Bespoke sont disponibles à partir de 849 €.

La nouvelle gamme Bespoke Kitchen comporte une série d’appareils électroménagers personnalisables. Par exemple, le micro-ondes et le lave-vaisselle de la série Bespoke présentent le même look & feel que le réfrigérateur. Avec un large choix de couleurs et de finitions comprenant le Matte Black Steel, Navy Steel, Champagne Rose Steel et le White Glass.