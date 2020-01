Samsung AirDresser, le dressing du futur

Faire la lessive est une corvée incroyablement ennuyeuse. Pas aussi terrible que de nettoyer les toilettes ou de nettoyer le four, sans oublier passer l’aspirateur ou changer une ampoule. Heureusement, la dernière invention orientée maison intelligente de Samsung est conçue pour réduire vos déplacements vers la machine à laver. L’AirDresser (2000 €) est une armoire qui utilise des jets d’air pour détacher et éliminer la poussière profondément enracinée dans vos vêtements préférés, tandis qu’un jet de vapeur tue les bactéries et une pompe à chaleur sèche lentement vos fringues, empêchant tout rétrécissement indésirable. Il y a même un filtre désodorisant qui élimine les odeurs. Samsung ne vous dit pas tout-à-fait de jeter votre lave-linge, mais moins de lavages, c’est aussi moins de stress sur les tissus et prolonge la durée de vie de vos vêtements, ce qui ne peut être que bon pour l’environnement. Achetez-en un sur le site Web de Samsung, si vous avez récemment eu une augmentation…