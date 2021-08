Rocca Torch, un micro USB de qualité studio

Le tout nouveau microphone USB de Roccat est doté de nombreuses fonctionnalités et offre un son de qualité professionnelle pour moins de 100 €. Conçu pour les gamers, streamers et créateurs de contenus divers et variés, le Torch bénéficie de nombreuses fonctionnalités de niveau professionnel, notamment une qualité audio 24-bits, une conception à double condensateur, un retour du micro sans latence, ainsi qu’un filtre anti-pop intégré.

Ce microphone est doté d’une conception à double condensateur. Il bénéficie d’un son 24-bits avec un échantillonnage allant jusqu’à 48 kHz, ce qui permet de capturer un large spectre et de le diffuser parfaitement. Qu’il s’agisse de simples chuchotements ou de réactions intenses et passionnées en jeu, le Torch offre un son de qualité professionnelle. Il propose trois modèles de prise de son : les utilisateurs pourront choisir entre le modèle Cardioid, parfait pour les jeux et le streaming, le modèle Stereo, pour les voix et les instruments, et le modèle Whisper, exclusif au Torch, pour capter les voix les plus discrètes et les chuchotements dans les situations où vous devez être le plus silencieux possible tout en étant entendu.

Le Torch dispose d’une myriade de commandes faciles et rapides pour offrir la meilleure expérience possible. La fonctionnalité de mise en sourdine sans contact en un geste permet de ne pas altérer la qualité du contenu enregistré. Pour les réglages à la volée, les commandes de type ‘mixer’ du Torch permettent aux joueurs d’affiner leur configuration en toute simplicité, de contrôler le volume, et de faire défiler les différents modes sans avoir à installer un seul pilote. Le Torch est également équipé d’une prise jack de 3,5 mm pour un monitoring micro sans latence.

Son design bien pensé et élégant est compatible avec une large gamme de supports, perches et accessoires. Il dispose du système intelligent RGB AIMO de Roccat désormais assuré par NEON, la toute nouvelle suite logicielle de la marque, avec des zones d’éclairage qui changent de couleur en fonction des paramètres du micro. Son installation sans pilote le rend très facile d’utilisation.

Roccat Torch, 99,99 €, www.roccat.com