Roborock présente le H7, son nouvel aspirateur à main sans fil

Ce deuxième aspirateur à main vient enrichir l’offre de Roborock tout en conservant les caractéristiques exceptionnelles de son prédécesseur, le H6. Le H7 offre plus de puissance d’aspiration, un bac à poussière plus compact et un entretien facilité. Roborock a été le pionnier de l’industrie en France en incorporant une batterie LiPO dans un aspirateur à main sans fil, et continue aujourd’hui d’appliquer cette technologie dans le H7 pour offrir une meilleure expérience, tout en offrant de nouveaux avantages pour répondre pleinement aux souhaits des consommateurs.

Ne pesant que 1,46 kg, le H7 peut facilement être transporté d’une pièce à une autre et jusqu’à l’extérieur de la maison. Une puissance optimisée de 480 W crée une aspiration maximale de 160 AW1 en soulevant facilement la saleté des sols et en pénétrant plus profondément dans les tapis, les matelas, les canapés, les recoins et les intérieurs de voiture. Avec ub temps de charge réduit de près de 40%, la batterie du H7 peut être complètement chargée en seulement 2 h 30, permettant de reprendre le nettoyage plus rapidement. Grâce à sa batterie LiPO, dont l’un de ses principaux avantages est sa longue durée de vie, le H7 conserve une autonomie exceptionnelle, jusqu’à 90 minutes en mode éco.

Son bac à poussière, d’une capacité de 500 ml, permet d’espacer sa vidange. Comme avantage supplémentaire, Roborock donne aux utilisateurs la possibilité d’ajouter des sacs à poussière jetables, afin de limiter les nuages de poussière, idéales pour les personnes allergiques ou toute personne souhaitant vider le bac sans encombre. Deux sacs gratuits seront inclus dans la boîte pour les consommateurs souhaitant tester cet accessoire.

Ce H7 élimine la pollution aérienne et les allergènes6, grâce à son système de filtration d’air à 5 couches et son filtre HEPA. Il capture jusqu’à 99,99% des particules telles que le pollen et les acariens. L’utilisateur peut également verrouiller l’aspiration en appuyant simplement sur un bouton, limitant ainsi la fatigue des doigts. Doté d’un écran OLED, il est facile de vérifier d’un coup d’œil les modes et l’autonomie de la batterie.

Roborock H7, 399 €, https://fr.roborock.com