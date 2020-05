Realme X3 SuperZoom, quad-camera 64MP et affichage 120Hz

Le dernier produit phare de Realme est prêt à partir à la conquête du monde. Et il a clairement de quoi intéresser les photographes mobiles en herbe. Comme son nom l’indique, le principal argument de vente du X3 SuperZoom (530 €) est sa robuste caméra quadruple superzoom 64 MP, qui comprend un capteur principal Samsung GQ1 64 MP 1 / 1,72 pouces, un objectif périscope 8 MP 5X, un objectif ultra-grand angle 8 MP et un objectif macro 2 MP. Une configuration qui permet de capturer des images ultra-nettes à plutôt bonne distance. Toute cette technologie est soutenue par un processeur Snapdragon 855 Plus, un écran Full HD ultra-lisse de 6,6 pouces à 120 Hz et une batterie de 4200 mAh qui peut être complètement rechargée en moins d’une heure. Ce X3 SuperZoom devrait être lancé le 2 juin prochain.