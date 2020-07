Realme, la marque de smartphone du moment, lance son site internet marchand en France

Entre design, caractéristiques et prix serrés, Realme est la marque de smartphones qui connaît la plus forte croissance au monde. Et on comprend bien pourquoi !

Vu son succès en France, Realme vient d’annoncer la mise en ligne de son site internet en France. Un site complet, et surtout marchand, pour se procurer toutes les dernières nouveautés de la marque. Au-delà des smartphones, on y retrouve donc tous les produits de la marque : montres, batteries externes, bracelets connectés…

Achat en ligne oblige, Realme a aussi mis en place son Customer Care, une assistance personnalisée qui permet d’obtenir les manuels utilisateur, les actualisations logiciels, un service “questions & réponses” mais également un service de réparation en ligne. En cas de besoin, contacter Realme s’effectue en un clic et l’on reçoit une réponse rapidement.