Realme GT Neo 5 dynamite la recharge des smartphones

Realme était déjà rapide en ce qui concerne les vitesses de charge des smartphones, gérant un impressionnant 150 W avec le Realme GT Neo 3. Mais maintenant, le Realme GT Neo 5 propose une recharge 240W absolument digne.

En clair, cela signifie qu’une charge complète prend moins de dix minutes, ou plus rapidement que votre routine de lavage du matin (car vous avez une routine de lavage du matin). Realme estime que 30 secondes de charge suffisent pour passer un appel téléphonique de deux heures, et une recharge de 50 % peut être effectuée en quatre minutes.

Avec 4600 mAh, ce smartphone n’a pas la plus grande capacité de batterie, mais vu à quel point c’est le téléphone ayant la charge la plus rapide du marché, en sirotant 195 W de plus statique que le Samsung Galaxy S23 Ultra et ses 45 W dérisoires, les propriétaires potentiels ne devraient pas se sentir trop court-changé. Il existe également une version avec une charge de 150 W plus lente, mais toujours incroyablement rapide, et une batterie plus grande de 5000 mAh.



Quelle que soit la version que vous choisissez, vous aurez des performances grâce à un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 – pas le dernier et le meilleur processeur de Qualcomm, mais toujours très rapide. Le modèle 150W peut être acheté avec 8, 12 ou 16 Go de RAM dans la Chine natale de Realme, et est livré avec 256 Go de stockage ; la version 240W est livrée avec 16 Go et 256 Go en standard, mais peut également être équipée d’un énorme 1 To de mémoire interne.



À l’avant, on retrouve un écran AMOLED de 6,74 pouces avec une résolution de 2772 × 1240 et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, tandis qu’à l’arrière, vous trouverez un trio de caméras avec un capteur principal de 50 MP avec OIS. Les deux autres ne peuvent pas l’égaler en nombre de pixels, avec un capteur 8 MP pour l’objectif ultra-large et 2 MP pour le tireur macro. Une caméra frontale perforée de 16 Mégapixels est à portée de main pour les selfies et les appels vidéo.

Il est proposé dans les couleurs blanc, violet et noir, chacune faisant basculer un ensemble de LED RVB à l’arrière à côté du module de caméra. Ils peuvent clignoter pour les notifications entrantes, les alertes de batterie faible ou d’autres fonctions de l’application.

Le Realme GT Neo 5 est uniquement disponible en Chine pour le moment, mais les générations précédentes ont fait leur chemin vers d’autres marchés, donc une version plus large n’est pas au-delà des possibilités. Il est en vente pour 3199 yuans (environ 470 €) pour la version 16 Go / 256 Go, et grimpe à 3499 yuans (514 €) pour l’édition 16 Go / 1 To. L’édition 150W commence à partir de 2499 (367 €) pour la variante de base 8/256 Go, passant à 2699 (397 €) pour l’option intermédiaire 12/256 Go et 2899 (426 €) pour le modèle haut de gamme 16/256 Go.