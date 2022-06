Realme GT Neo 3 débarque en Europe avec sa technologie de charge Ultra Dart

Il y a rapide, et puis il y a Ultra Dart. La dernière technologie de charge pour smartphone de Realme atteint 150 W, et elle arrive en Europe pour la première fois sous la forme du GT Neo 3. Ce produit phare mais abordable est également parmi les premiers avec le dernier processeur mobile de MediaTek.

Auparavant uniquement disponible en Chine et en Inde, le Realme GT Neo 3 est une alternative de milieu de gamme à l’excellent Realme GT 2 Pro. Il a une batterie plus petite de 4500 mAh. Mais cinq minutes sur un chargeur Ultra Dart suffisent pour une recharge de 50 %. Tout compris, comptez moins de 20 minutes pour une recharge complète. Ainsi, même si vous êtes un accro aux jeux mobiles ou que vous êtes constamment sur Netflix lors de vos déplacements, cela devrait vous permettre de passer la journée avec peu de temps passé attaché.

Le GT Neo 3 contient un écran AMOLED de 6,7 pouces de taille similaire au GT 2 Pro, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une prise en charge HDR10+. Cela laisse de la place dans le budget pour un capteur d’empreintes digitales à l’écran.

Il est fabriqué à partir de verre et de plastique, avec une finition mate pour réduire les empreintes digitales. Les options de couleur Nitro Blue ou Sprint White font vibrer un ensemble accrocheur de rayures de course, mais la version Asphalt Black propose un look plus subtil. Il ne promet aucune résistance à l’eau ou à la poussière classée IP.

À l’intérieur, un chipset MediaTek Dimensity 8100 5G fait le gros du travail. Il est censé être à égalité avec le processeur phare de la génération précédente de Qualcomm, le Snapdragon 888, mais chauffe moins et consomme moins de batterie. Cela en ferait un excellent choix pour les combinés de milieu de gamme, mais nous devrons attendre un examen pour voir si cela fonctionne dans la pratique. Il est associé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Côté caméra, il contient un capteur principal de 50 MP, f/1.9, ainsi qu’un objectif ultra large de 8 MP, f/2.3 et une macro de 2 MP, f/2.4 – même si nous serions heureux de nous passer de ce dernier. Le capteur principal bénéficie d’une stabilisation d’image optique et électronique et d’un traitement d’image grâce au FAI Imagiq 780 dédié du Dimensity 8100.

Le Realme GT Neo 3 sera disponible dès le 15 juin à 699,99 euros pour la version 150W et 599,99 euros avec 80W, avec 256 Go de stockage.

Le Realme GT Neo 3T est une version plus sobre du GT Neo 3 – mais il conserve le thème de la course avec un motif de style drapeau à damier sur son panneau arrière.

Il a un écran AMOLED de 6,62 pouces légèrement plus petit, encore une fois avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz et une prise en charge HDR10. Realme promet également une luminosité maximale de 1300 nits brûlante pour la rétine, de sorte que la visibilité extérieure ne devrait pas être un problème.

À l’arrière, il y a un appareil photo principal de 64 MP, ainsi que les objectifs macro ultra larges et 2 MP familiers de 8 MP. Il y a de la puissance Qualcomm à l’intérieur cette fois-ci, avec un processeur Snapdragon 870, ainsi que 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. La plus grande batterie de 5000 mAh se recharge à 80 W plus grand public (du moins en ce qui concerne les téléphones fabriqués en Chine – ils ont au moins une génération d’avance sur tout ce qu’Apple, Samsung ou Google pompent actuellement).



Vous pourrez vous procurer un Realme GT Neo 3T dans les couleurs Dash Yellow, Drifting White et Shade Black. Les fans de l’anime de super-héros classique Dragon Ball Z ont également droit à une version en édition spéciale. Il aura des boutons personnalisés, des fonds d’écran et des animations sur mesure, ainsi qu’un ensemble thématique comprenant des autocollants et des cartes à collectionner. Il n’y a pas encore de mot sur le prix au sujet de celui-ci.

Le Realme GT Neo 3T sera disponible dès le 15 juin au prix de 429,99 euros avec 8/128 Go et 469,99 euros avec 12/256 Go. Patientez jusqu’au 8 juillet pour acheterle Dragon Ball Z Edition pour 499,99 euros avec 8/256 Go.