Qualcomm apporte un son de qualité CD aux écouteurs Bluetooth aptX Lossless

Attendez-vous à voir cette technologie s’inviter dans bon nombre d’écouteurs en 2022. Le concepteur de puces Qualcomm introduit l’aptX Lossless – une nouvelle technologie qui promet un son de qualité CD (sans perte) constant via Bluetooth. Il apparaîtra dans de nombreux nouveaux écouteurs sans fil lancés en 2022 et taquinera Apple, dont la technologie Bluetooth AAC n’offre pas la même bande passante pour un son Lossless, ce que nous nous attendons à voir corrigé avec la prochaine génération d’appareils AirPods.

Essentiellement, cette technologie est un perfectionnement des précédentes et fonctionnera initialement avec les smartphones équipés de puces Qualcomm Snapdragon de dernière génération. La technologie est adaptative et fournira un son sans perte lorsque le fichier musical en cours de lecture l’est aussi et que la connexion sans fil est suffisamment bonne pour le prendre en charge. Cette technologie peut aussi augmenter ou diminuer le débit de données en fonction des conditions afin de minimiser les pertes audio.

Les services de streaming offrant de plus en plus d’options audio sans perte telles qu’Amazon Music HD et Tidal ainsi que Apple Music, il semble que la prise en charge sans perte devienne un thème clé pour le lancement de nouveaux écouteurs Bluetooth l’année prochaine.

Qualcomm affirme que ses recherches montrent que les acheteurs d’écouteurs sans fil – qui, après tout, ne sont pas bon marché – sont principalement intéressés par la qualité sonore et la durée de vie de la batterie, et ce avant le prix, le confort et la facilité d’utilisation. Il est intéressant de noter que la suppression du bruit et la qualité des appels sont toutes deux plus loin dans la liste. « Actuellement, l’audio sans perte n’est pris en charge que sur les appareils tels que les téléphones, les PC et les tablettes. En prenant en charge l’audio sans perte sur les écouteurs et les écouteurs de nouvelle génération, nous proposons un autre moyen de fournir le son tel que l’artiste l’avait prévu », a déclaré James Chapman de Qualcomm.

L’audio sans perte signifie mathématiquement une exactitude du son bit par bit, sans perte du fichier audio. Jusqu’à présent, le débit binaire nécessaire pour le transmettre via Bluetooth n’était pas disponible. Les partenaires Snapdragon Sound existants incluent pour l’instant Cleer et Audio-Technica. Attendez-vous donc à ce qu’ils présentent également des écouteurs basés sur cette nouvelle technologie aptX Lossless.