Priska EU, une prise universelle et connectée

La prise connectée permet de piloter à distance tous les appareils électriques de la maison et elle s’est imposée comme une évidence depuis quelque temps maintenant. Restait à la rendre universelle, à la fois en termes de puissance et d’utilisation.

La prise connectée Priska EU a pour particularité de supporter les appareils de forte puissance (3 500 W / 16 ampères) et d’être à la norme européenne Schuko. Ainsi, il est possible de l’utiliser indifféremment dans de nombreux pays de l’union européenne, quasi tous en fait hormis l’Irlande, le Royaume Uni nous ayant quitté. Pour autant, la prise Priska EU demeure très compacte et n’augmente guère l’encombrement sur la prise murale.

Comme pour tous le produits Konyks, la connexion se fait en quelques secondes par l’application en utilisant le réseau Wi-Fi du domicile. Ensuite, on peut la piloter à distance et par les assistants vocaux, Amazon Alexa et Google Home. Très intuitive, l’application Konyks permet de créer facilement des automatismes, par exemple pour allumer et étreindre dans une plage horaire donnée, ou des scénarios comme allumer ou éteindre en fonction de la température.

La prise Priska EU a été conçue avec la plus grande rigueur pour assurer une sécurité maximale à l’installation électrique. Elle répond évidemment à toutes les normes européennes et françaises. Pour autant, Konyks la propose à un tarif vraiment démocratique qui permet sans risque budgétaire d’équiper toute la maison. Cette prise Priska EU est vendue en pack de deux à 29,90 euros.