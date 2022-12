Polk annonce le subwoofer Monitor XT10

Améliorez le son des films, de la musique et des jeux grâce aux basses profondes et naturelles d’un subwoofer compact.

La marque Polk annonce le lancement du subwoofer Monitor XT10. Ce dernier offre les basses profondes et naturelles dont vous avez besoin pour bénéficier de tout l’impact de vos films, musiques et jeux vidéo préférés. Avec un prix abordable et présenté dans un coffret compact et élégant convenant à tout type de salle de cinéma dédiée ou à votre salon, le MXT10 (329 €) remplit la promesse de Polk d’un son exceptionnel pour tous.

– Woofer à équilibre dynamique : un woofer de 10 pouces à grande excursion et à longue portée produit les basses profondes et sans effort qui font la réputation de Polk, jusqu’à 24 Hz. Vous ne l’entendrez pas seulement, vous le sentirez au plus profond de votre corps.

– Amplification ultra-efficace : Un amplificateur de classe D fiable, d’une puissance maximale de 100 watts, vous fait vivre un son d’une qualité irréprochable, que vous soyez en train de baisser le son ou de le monter à 11.

– Coffret rigide à évent : Un coffret à renforts critiques avec un port vers le bas minimise les résonances et les interférences sonores, pour des basses précises qui remplissent la pièce.