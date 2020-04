Planet Computers Astro Slide, un smartphone 5G de avec un mini clavier

Vous avez jadis possédé un PDA ? Vous allez adorer l’Astro Slide. Mais alors que le clavier rétro-éclairé physique peut sembler définitivement old school, sa connectivité 5G et le WiFi 6 ne le sont certainement pas. En fait, avec un processeur MediaTek Dimensity 1000 prétendant offrir deux fois les performances des autres appareils 5G, ainsi qu’une autonomie d’une journée, ce mini-ordinateur Android 10 mérite peut-être votre attention. Pour compléter les caractéristiques, un écran tactile de 6,53 pouces, un appareil photo 48MP, 5 Go de RAM, 128 Go de stockage, NFC, une capacité pour deux nano Sims et un eSim. Il est maintenant en ligne sur Indiegogo, avant d’être mis en vente à une date ultérieure.