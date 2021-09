Phoneside, un support de smartphone primé et made in France

Phoneside, le support pour smartphone Made in France, et primé au concours Lépine, est enfin disponible.

Makagency, une jeune pousse d’Aulnay-sous-bois, a vu son innovation primée au célèbre Concours Lépine : Phoneside, un support de smartphone Made in France et éco-friendly qui s’adapte directement à l’ordinateur. Après une levée de fonds réussie sur KickStarter, la jeune pousse a pu industrialiser son concept et signer des contrats avec des grossistes et des revendeurs tels que la Fnac. Le Phoneside est également distribué sur Amazon et sur Ergozone, l’e-shop spécialisé dans les outils ergonomiques.

Tous les produits sont imaginés, conçus et assemblés en France, donc Made in France, et imprimés en 3D à Aulnay-sous-Bois, dans la région parisienne. Makagency est également membre de la French Tech & la French Fab. Alors que les premiers modèles ont été fabriqués en plastique, les prochaines productions devraient être conçues à base de plastique recyclé.