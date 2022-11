Paris Audio Vidéo Show : le plus grand salon français dédié au son et à l’image

Le Paris Audio Vidéo Show 2022 s’est tenu les 5, 6 et 7 novembre derniers au Palais des congrès de Paris (Porte Maillot). Pour sa quatrième édition, le plus grand salon français dédié au son et à l’image est revenu sur ce site mythique, symbole des plus glorieuses années de la Hi-Fi. Une édition spectaculaire sous le parrainage exceptionnel de Jean-Michel Jarre, pionnier français de la musique électronique, qui était présent à l’occasion de la sortie de son nouvel album “OXYMORE”.

Plus de 350 marques en démonstration, 100 exposants, émission live “INSIDE Son-vidéo.com”, concerts, animations… Le salon aura accueilli 10876 visiteurs et 1305 professionnels. Avec une toute nouvelle formule, le PARIS AUDIO VIDEO SHOW a investi cette année le site mythique qui fût l’écrin des plus glorieuses années de la Hi-Fi : le Palais des Congrès de Paris. Avec une surface d’exposition de près de 6000 mètres carrés (soit presque doublée par rapport à 2021), une organisation du salon par univers produits et plus d’une centaine d’exposants, le salon a connu une affluence record lors de cette édition 2022, totalisant 10.876 visiteurs sur le weekend. Une statistique qui témoigne du très fort intérêt du public pour les technologies du son et de l’image.



Accompagnant cette évolution majeure pour le salon, des démonstrations et animations inédites attendaient les nombreux visiteurs. Il est à noter également une importante fréquentation de visiteurs venus en famille ainsi que du public féminin. Le segment des 25-45 ans demeure le plus représenté parmi les visiteurs, confirmant une tendance certaine au rajeunissement du visitorat. La fréquentation des professionnels représentait quant à elle 11,9 % de l’affluence avec 1305 professionnels dont 552 revendeurs.

L’édition 2022 du Paris Audio Video Show a recu le parrainage exceptionnel de Jean-Michel Jarre, pionnier français de la musique électronique. L’artiste présentait son nouvel album “OXYMORE” paru le 21 octobre dernier, une oeuvre immersive entièrement conçue en son 3D multicanal et spatialisé Dolby Atmos.

Invité du journaliste PP GARCIA sur le plateau INSIDE Son-vidéo.com, Jean-Michel Jarre à également animé plusieurs sessions d’écoute sur le salon dans les auditoriums Marantz et Sony ainsi qu’une séance de dédicace sur le stand OXYMORE, où les visiteurs pouvaient découvrir une version binaurale de ce nouvel album, en partenariat avec le fabricant français Focal.