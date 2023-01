Panasonic présente le téléviseur OLED MZ2000

Le Panasonic OLED MZ2000 marque le début d’une nouvelle ère d’expression de la technologie OLED en termes de luminosité et de performances.

Panasonic a présenté au CES de Las Vegas, le nouveau téléviseur MZ2000, fer de lance de sa gamme OLED 2023, disponible en tailles de 55, 65 et 77 pouces. Grâce à leur superbe précision des couleurs dont le calibrage est réalisé en collaboration avec les studios d’Hollywood, les téléviseurs OLED de Panasonic sont depuis longtemps considérés comme le meilleur choix pour les films, les émissions de télévision et les jeux. Aujourd’hui, le nouveau modèle phare de Panasonic est doté d’une dalle de dernière génération, d’un étonnant système de gestion de la chaleur ¹, et de nombreuses améliorations exclusives en matière de traitement de l’image, de jeux et d’audio. Le résultat est la meilleure et la plus lumineuse des images Panasonic – faisant du MZ2000 un téléviseur incontournable en 2023.

Cette nouvelle conception avant-gardiste qui marque le début d’une nouvelle ère d’expression de la technologie OLED, comprend une dalle de pointe avec une matrice composée de microlentilles convexes et une configuration spécifique de gestion de la chaleur à strates multiples. Le processeur HCX Pro AI de Panasonic et le calibrage réalisé en collaboration avec les studios à Hollywood assurent une qualité d’image HDR incroyablement précise. Un mode Filmmaker optimisé permet aux spectateurs de profiter de l’œuvre telle que l’a voulue son réalisateur, quelles que soient les conditions d’éclairage.

Les nouvelles fonctions de jeu comprennent la compatibilité NVIDIA G-Sync, le mode « True Game », le « tone-mapping » à la source et des modes de son dédiés. Le système exclusif de sonorisation à 360° de Panasonic, s’enrichit d’un algorithme « Bass Booster » avancé, pour des basses fréquences plus profondes.