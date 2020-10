Oppo Reno 4 Pro, un capteur 48 MP et une charge rapide

Hop, voici une nouvelle petite merveille de milieu de gamme signée Oppo. Ce Reno 4 Pro dispose d’un écran OLED 6,5 pouces avec un rapport écran / corps de 93,4% couplé à un cadre très svelte de 7,6 mm. Plus des haut-parleurs stéréo et une charge ultra-rapide de 65 W pour passer de zéro à 100% en 36 minutes. Il impressionne aussi à l’avant, avec trois capteur à l’arrière – dirigés par un capteur Sony de 48 MP. La vidéo en basse lumière est gérée par une caméra ultra-large 12MP Ultra Night, et il existe également un téléobjectif hybride 5x (optique 3x). La vidéos’améliore avec un nouveau mode stable pour garder les tremblements à distance, ainsi qu’un mode nuit amélioré pour la faible luminosité. Vous trouverez en son sein un processeur Snapdragon 765G, 12 Go et 256 Go respectivement. Combinez cela avec une batterie quelque peu modeste de 4000 mAh et cela en fait un nouveau smartphone 5G attrayant. Le Reno 4, également 5G – propose un écran au taux de rafraîchissement légèrement inférieur et sans zoom optique. Enfin, le Reno 4 Z plus abordable abandonne le scanner d’empreintes digitales intégré à un module monté sur le côté et est alimenté par un chipset MediaTek Dimensity 800. Mais il est tout aussi performant avec une charge rapide de 18 W et un capteur principal de 48 MP.