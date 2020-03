OPPO lance ses premiers écouteurs True Wireless OPPO Enco Free

OPPO se lance officiellement sur le marché de l’audio en France avec l’arrivée de ses écouteurs OPPO Enco Free.

Grâce à l’association de deux microphones et de l’intelligence artificielle, ces écouteurs sans fils permettent de passer des appels plus clairs pour une communication toujours parfaite quelque que soit l’environnement. Le micro principal capte la voix tandis que le micro secondaire détecte et réduit les bruits ambiants. OPPO a choisi la technologie Dolby Atmos, qui permet à l’utilisateur d’avoir un son enveloppant et immersif à 360°, pour une qualité audio exceptionnelle ainsi qu’une expérience multimédia enrichie.

Il suffit de tapoter deux fois sur les côtés des Enco Free pour répondre aux appels ou pour allumer et éteindre la musique. Pour ajuster le volume et changer de piste, il suffira respectivement de glisser le doigt le long de l’oreillette gauche et droite.



Le premier appairage se fait en ouvrant le boîtier des écouteurs et en les connectant via l’interface Bluetooth du smartphone. Après ce premier appairage, les connexions suivantes se font automatiquement à l’ouverture du boitier. Avec plus de 25 heures d’autonomie grâce au boîtier de charge et 5 heures d’écoute musicale continue, les écouteurs OPPO Enco Free permettent de profiter de sa musique en toute liberté. Le chargement rapide du boitier garantit en outre une utilisation fréquente et sans tracas au quotidien : dix minutes de charge pour profiter de 1 heure 30 d’écoute.

Ces OPPO Enco Free ont également un indice d’étanchéité IPX4 et sont ompatibles Android et iOS. Ils sont proposés à 129,99 € et distribués par le réseau Fnac Darty. Ils bénéficient d’une garantie constructeur de 24 mois.