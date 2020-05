Oppo enrichit la série Find X2 avec avec un X2 Lite et un X2 Neo très abordables

Si la variété est le piment de la vie, la série Oppo Find X2 est au menu. La gamme de smartphones phare d’Oppo n’a été annoncée qu’au début de cette année, mais la société l’a déjà élargie avec l’ajout de deux nouveaux combinés 5G: le Find X2 Lite très abordable et le Find X2 Neo en milieu de gamme.

Le X2 Lite d’entrée de gamme (449 euros) embarque une caméra quadruple ultra-claire de 48 Mégapixels, un processeur Snapdragon 765G, une batterie à charge rapide de 4025 mAh et un écran OLED 6,4 pouces – pas mal vu le prix. Le X2 Neo, quant à lui, est plus fin et plus léger que le Lite, et contient un quad-cam 48 MP plus performant avec téléobjectif 13 MP. A cela s’ajoutent pour 699 euros un écran OLED incurvé de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et la prise en charge de jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Plus de punch, mais plus cher… A vous de trancher !