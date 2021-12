Oppo dévoile un superbe design de caméra arrière rétractable dans une nouvelle vidéo

Le géant chinois de l’électronique Oppo s’est tourné vers les médias sociaux pour présenter un nouveau design d’appareil photo rétractable époustouflant, avant son événement annuel Inno Day.

La société a révélé ce qu’elle appelle une “caméra rétractable auto-développée” via son compte Twitter officiel et a semblé promettre que plus de détails seraient disponibles la semaine prochaine lors de l’événement, qui se tiendra du 14 au 15 décembre à Shenzhen, en Chine.

La vidéo montre la caméra sortant et se rétractant à l’arrière d’un téléphone mystère et suggère que l’appareil est étanche. Nous pouvons également en glaner beaucoup à partir des marquages ​​visibles sur le système. Ils indiquent un capteur 1/1,56 pouces avec une ouverture f/2,4 et un objectif équivalent à 50 mm.

Il est important de noter qu’Inno Day se concentre sur les concepts et le développement de technologies, l’événement de l’année dernière ayant vu l’entreprise montrer des choses comme des lunettes AR et un téléphone enroulable. En d’autres termes, nous ne devrions pas nécessairement nous attendre à voir un tel module déployé sur le prochain produit phare de la société – probablement un suivi de l’excellent Oppo Find X3 Pro de cette année.

Jusqu’à présent, des fuites ont suggéré que le Find X4 Pro serait livré avec un système de charge ultra-rapide de 80 W, tandis qu’Oppo a confirmé qu’il serait alimenté par le processeur Snapdragon 8 Gen 1 nouvellement renommé.

Nous en apprendrons peut-être un peu plus la semaine prochaine, directement ou indirectement, mais jusqu’à présent, Inno Day 2021 se concentre sur la toute première unité de traitement neutre (NPU) d’Oppo, ainsi que sur ses nouvelles lunettes intelligentes.